Mercato : Désespérée, la Roma supplie le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer actif en cette fin de mercato hivernal. Si la situation autour de Milan Skriniar reste confuse, le club de la capitale souhaite bien l'arrivée d'un nouvel élément offensif.

Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, le PSG se cherche un nouveau joueur. Christophe Galiter souhaite l'arrivée d'un élément offensif, capable de jouer en pivot mais également d'apporter de la vitesse et de la lucidité devant le but. Une sorte de perle rare que le PSG n'a pas encore trouvée pour le moment. Les champions de France n'en sont pas à une surprise près sur le marché des transferts et pas mal de noms sont annoncés dans les petits papiers du club de la capitale. En plus des noms qui intéressent naturellement le PSG, d'autres profils sont proposés par des clubs, en pleine connaissance de la situation francilienne au mercato. Si la Juve a d'ores et déjà proposé Dusan Vlahovic, la Roma a elle proposé Nicolo Zaniolo...

Zaniolo, la Roma n'en veut plus

C'est en tout cas ce qu'indique Foot Mercato ces dernières heures. L'international italien est en froid avec une partie du public romain, qui ne tolère plus ses caprices. La situation est difficilement tenable pour le joueur et son club. L'AS Rome veut donc s'en séparer dès cet hiver, avec dans la tête l'idée de récolter une belle somme. Le club de la Louve espérerait en effet en tirer entre 30 et 40 millions d'euros malgré sa fin de contrat en juin 2024. Mais le média français précise aussi que la Roma est aussi disposée à accepter un départ en prêt avec obligation d’achat. Outre le PSG, Zaniolo a aussi été proposé à Tottenham. D'ailleurs, la presse anglaise croit savoir que ce sont bien les Spurs qui sont en pole pour s'attacher les services du joueur de 23 ans. La formation londonienne a plus de liquidités que le PSG et n'est pas contre accéder aux requêtes financières des Romains.