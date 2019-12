LdC : Un premier gros avantage pour Dortmund face au PSG

Dans : PSG.

Le tirage au sort effectué ce lundi a offert de très belles affiches. La confrontation entre le PSG et le Borussia Dortmund a de quoi séduire les amoureux de spectacle entre deux équipes plutôt offensives.

Pour le PSG, comme l’a fait savoir Leonardo, l’ambition sera surtout de préparer ce match du mieux possible, et cela veut dire avoir pour une fois toutes les forces vives à disposition. Ce n’est clairement pas gagné étant donné que l’infirmerie parisienne ne désemplit pas même si, sur le plan de l’attaque, les « 4 fantastiques » sont enfin en forme au même moment. Mais d’ici le 18 février, la donne pourrait bien être différente, d’autant qu’une incroyable différence de traitement aura lieu entre les deux formations.

Avec une bonne trêve hivernale et l’absence de coupes nationales, Dortmund n’aura que 6 matchs dans les jambes en 2020. Dans le même temps, en cas de qualification cette semaine pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue et avec le match en retard à Monaco, le PSG atteindra lui les 13 rencontres ! Une différence qui va donc du simple au double et va certainement forcer Thomas Tuchel a fait des choix pour avoir un effectif non seulement le plus complet possible, mais aussi le plus affûté possible, pour les matchs couperets de la Ligue des Champions. Il ne faudra donc pas être surpris si jamais le PSG venait à faire copieusement tourner début 2020…