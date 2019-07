PSG : Matuidi victime d’un mensonge, Leonardo rétablit la vérité

Dans : PSG, Mercato.

Après l’arrivée imminente d’Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain n’ajoutera pas Blaise Matuidi (32 ans) dans son entrejeu.

Si l’entraîneur Thomas Tuchel a validé la piste du milieu récupérateur, Leonardo n’en fait pas une priorité à l’heure actuelle. Et le directeur sportif l’a clairement annoncé à l’agent du Français Mino Raiola lors d’une réunion mardi, révèle le média Soccer Link. Sans doute un coup dur pour l’ancien Parisien, de nouveau concurrencé par Adrien Rabiot à la Juventus Turin, et dont l’entourage avait reçu de fausses informations sur un supposé intérêt du PSG.

En réalité, le club de la capitale n’est pas sur le coup, notamment à cause du prix réclamé par la Vieille Dame. Un montant non révélé qui n’a pas l’air d’effrayer Manchester United, Everton et encore moins l’AS Monaco, dont le vice-président Oleg Petrov a récemment rencontré l’international tricolore et son représentant. Pour Raiola, le Rocher représente un plan B dans la mesure où l’agent essaie d’installer ses joueurs à Paris.