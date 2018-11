LdC : Le PSG est encore vivant en Europe !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Parc des Princes

PSG bat Liverpool : 2 à 1

Buts : Bernat (13e), Neymar (37e) pour le PSG; Milner (45e+1 sp) pour Liverpool

Grâce à sa victoire (2-1) contre Liverpool dans un vrai match européen, le Paris Saint-Germain revient en position favorable pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le PSG se montrait conquérant dès le coup d'envoi et allait prendre logiquement les commandes au tableau d'affichage, Bernat trompant le portier de Liverpool de près (1-0, 13e). Cela ne calmait pas l'appétit parisien, et la formation de Tuchel prenait clairement ses aises grâce à un deuxième but signé cette fois de Neymar (2-0, 37e). Paris était très bien embarqué dans cette rencontre, mais dans le temps additionnel Di Maria commettait une faute stupide sur Mané et Milner réduisait le score sur le penalty logique accordé par l'arbitre (2-1, 45e+1).

Remis en jeu par ce but, Liverpool repartait pied au plancher après la pause. Le PSG subissait de plus en plus, l'atmosphère devenant oppressante au Parc des Princes. Malgré ce pressing anglais, Paris jouait quelques bons contres, l'arbitre oubliant cette fois de siffler un penalty suite à une faute sur Neymar (81e). Les deux formations se rendaient coup pour coup dans un match digne de la C1, le temps additionnel étant totalement fou, tout cela dans une ambiance énorme. Mais le PSG ne craquait et s'emparait de la deuxième place au classement derrière Naples avec un match à jouer à Belgrade pour assurer la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.