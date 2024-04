LdC ‍: L’affiche de la finale dévoilée, le PSG sort le champagne

Dans : PSG.

Pour de nombreux observateurs et supporters du PSG, c’est l’année ou jamais pour soulever la coupe aux grandes oreilles, alors que le tableau semble dégagé pour les coéquipiers de Kylian Mbappé.

Barcelone puis le vainqueur de la confrontation entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund avant d’affronter Manchester City, le Real Madrid, Arsenal ou le Bayern Munich en finale. Le tableau semble assez dégagé pour le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions et cela n’a pas échappé aux supporters ni aux observateurs, qui se mettent à rêver d’un succès historique en mai prochain. Pour cela, il faudra déjà se débarrasser du FC Barcelone, qui se présente ce mercredi soir au Parc des Princes, une semaine avant le match retour en Catalogne. Mais pour Patrick Bruel, le chanteur qui est un fervent supporter du PSG, tout est réuni pour vibrer cette saison. Selon lui, l’équipe de Luis Enrique a tout pour réaliser un parcours mémorable en Ligue des Champions et son pronostic devrait plaire aux supporters parisiens, puisqu’il imagine déjà le club de la capitale française en finale de la C1 contre… Arsenal.

« J'ai un pronostic... disons... assez ambitieux. Ce quart va être difficile, mais la route est toute tracée si on passe l'obstacle Barça. Je vois le PSG affronter Arsenal en finale, parce que je veux éviter Manchester City et le Real Madrid. Je vois une très belle équipe, avec des joueurs de classe mondiale, mais j'insiste sur le mot "équipe". C'est peut-être l'année ou jamais pour gagner la Ligue des champions. Je ne perds pas la foi, je le pense même un peu plus que les autres années où je le disais déjà. Kylian est un immense joueur. Je suis heureux qu'il soit à fond, concentré à 100 % sur la fin de la saison. Une victoire en Ligue des champions représenterait une superbe sortie pour lui. Je lui souhaite de tout cœur » a lancé Patrick Bruel, dont le pronostic ressemble davantage à un souhait. Mais après tout, rien n’est impossible en Ligue des Champions et le PSG donnera tout dès ce mercredi pour prendre une option favorable pour la qualification en demi-finale alors que dans le même temps, l’Atlético et le Borussia Dortmund joueront eux aussi leur quart de finale aller, dans la même partie de tableau.