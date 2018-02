LdC : Cristiano Ronaldo a-t-il roulé l'arbitre et le PSG sur son pénalty ?

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Battu par le Real Madrid (3-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a poussé plusieurs coups de gueule mercredi soir.

Du milieu Marco Verratti au président Nasser Al-Khelaïfi, en passant par l’entraîneur Unai Emery, ils ont tous critiqué les décisions de l’arbitre Gianluca Rocchi. Et encore, les Parisiens n’étaient même pas au courant de la combine de Cristiano Ronaldo. Sur les images au ralenti, on s’aperçoit que l’attaquant madrilène a légèrement levé le ballon avec la force de son pied d’appui juste avant de tirer son penalty. Au final, sa tentative ressemble à une reprise de volée, ce qui pose forcément question car ce pénalty n'est plus un coup de pied... arrêté.

Reste à savoir si le geste du Portugais était volontaire ou tout simplement maladroit. Son ancien coéquipier à Manchester United Rio Ferdinand n’a aucun doute sur la question. « Il avait l'habitude de le faire à l'entraînement, a révélé l’Anglais sur BT Sport. Il avait l’habitude de s’amuser avec ça et de le faire à l’entraînement mais de là à le faire en match… Je ne dis pas que c’était son but mais il le faisait. Je le jure, c’est fou mais il le faisait. » Un sacré risque de pris pour un pénalty s'il s'agit vraiment d'un geste volontaire de la part de CR7.