La tactique du PSG pour ruiner le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A défaut de pouvoir conserver Kylian Mbappé, le Paris SG espère au moins empêcher le Real Madrid de réaliser son rêve.

Le Real Madrid s’était voulu discret lors des derniers marchés des transferts, pour mieux mettre le paquet et préparer le tapis rouge pour Kylian Mbappé. Si Karim Benzema et Vinicius Junior tiennent l’attaque madrilène à bout de bras cette saison, l’arrivée du champion du monde 2018 bouleverserait le visage de la Maison Blanche, et lui redonnait un sacré éclat. Ravir ce joueur des mains du PSG donnerait en plus un supplément de prestige aux Merengue, qui n’auraient pas à débourser d’indemnité de transferts.

Financièrement, la partie ne serait pas gagnée pour autant. Leonardo a beau avoir démenti toute offre surréaliste du Paris SG pour prolonger Kylian Mbappé, il est évident que les propriétaires qataris peuvent couvrir l’ancien monégasque d’or pour l’inciter, parmi plusieurs autres éléments, à continuer l’aventure dans la capitale française. Et l’une des conséquences n’est pas négligeable, puisque le Real, même s’il n’a pas des finances inépuisables, ne peut pas non plus se permettre de faire une offre trop inférieure à celle du PSG. Sous peine de ne pas assez « valoriser » Kylian Mbappé.

100 millions brut pour payer Mbappé et Haaland

Selon Marca, le Real Madrid s’est octroyé une enveloppe de 100 millions d’euros brut par saison pour rémunérer ses nouveaux joueurs. Cela offrirait à Kylian Mbappé et Erling Haaland, l’autre grand objectif du Real Madrid, des salaires légèrement inférieur à 30 ME net. Pour Le Parisien, qui s’est penché sur la question ce jeudi, cela pourrait être juste afin de convaincre le buteur du PSG de signer. Les offres largement supérieures de la part du club francilien peuvent ainsi provoquer le renoncement à faire venir Erling Haaland. Des demandes en ce sens ont été faites au Norvégien, invité à attendre un an de plus avant de signer au Real.

Mais si la formation madrilène doit aller chercher une rémunération à hauteur de 50 millions d’euros par saison pour Mbappé, alors le salaire d’Haaland n’entrera plus dans le tableau de marche de Florentino Pérez, qui n’a pas les mains totalement libres en ce qui concerne les finances, avec les énormes emprunts effectués pour payer son nouveau stade. Entre sa bonne gestion pendant le Covid, et le départ de quelques gros salaires comme Bale, Marcelo, Isco et peut-être Hazard, le Real Madrid rêve d’un coup double XXL. Mais il privilégiera Mbappé si jamais un choix devait être fait. Ce qui pourrait permettre au PSG d’avoir une solution de repli de grand standing avec l’attaquant du Borussia Dortmund.