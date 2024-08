La Roma en panique, le mercato du PSG sauvé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un dossier qui ressemble à un bourbier, le PSG voit la Roma arriver en trombe pour essayer de faire signer Milan Skriniar après l'échec du transfert de Kevin Danso.

La dernière journée du mercato ne se déroule clairement pas comme espéré à Paris, où de copieux échecs sont constatés à la mi-journée. En effet, Milan Skriniar ne partira pas en Arabie saoudite, et cela bouleverse tous les plans parisiens. Al-Nassr a décidé de reporter son intérêt sur Mohamed Simakan, qui va s’engager en faveur du club saoudien et laisse donc une place libre au RB Leipzig. Le club allemand a immédiatement réagi et va faire signer Lutsharel Geertruida, la pépite du Feyenoord Rotterdam, pour 25 millions d’euros annonce Fabrizio Romano.

Mercato : Kevin Danso échoue à la visite médicale et reste à Lens https://t.co/MdCrUGNdgi — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2024

Un gros coup dur pour le PSG, qui espérait faire de l’international néerlandais la doublure d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Ce ne sera donc pas le cas et cet enchainement de mauvaise nouvelle a le don de faire rager Luis Campos, pour qui les choses ne tournent pas en sa faveur dans cette dernière ligne droite. C’est aussi le cas chez les supporters parisiens, qui s’agacent de voir le manque de solutions en défense et le fait qu’un joueur indésirable par son entraineur, en la personne de Milan Skriniar, soit bien parti pour rester tranquillement à Paris avec un gros salaire sans jouer.

La Roma a besoin d'un défenseur central

Sauf en cas de surprise, ce qui n’est jamais à exclure au PSG. En effet, très actif en cette dernière journée, l’AS Roma s’est rapprochée du club de la capitale pour essayer de faire venir Milan Skriniar. Ce serait un simple prêt, mais la direction parisienne ne devrait pas s’y opposer selon Calcio Mercato, même s’il reste beaucoup de choses à mettre en place en peu de temps. Mais le club de la Louve est bien décidé à tenter le coup en raison de l’échec de la signature de Kevin Danso, qui n’a pas passé avec succès la visite médicale alors que son transfert en provenance de Lens était bouclé.