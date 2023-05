La piste Seko Fofana relancée, le PSG y pense

Dans : PSG.

L’été dernier, le PSG a creusé la piste de Seko Fofana avant de renoncer au recrutement du capitaine de Lens, jugé trop cher par Luis Campos.

L’état-major du Racing Club de Lens réclamait près de 40 millions d’euros pour son capitaine Seko Fofana, lequel avait réalisé une saison exceptionnelle dans le Nord. Contre toute attente et malgré un intérêt concret datant de plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a fait le choix de ne pas recruter l’international ivoirien. La direction parisienne a finalement investi une somme avoisinant les 40 millions d’euros en question pour Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Vitinha.

Le PSG de retour sur la piste Seko Fofana ?

Un investissement pas vraiment gagnant de la part du champion de France en titre, qui peut regretter son choix de ne pas avoir foncé sur Seko Fofana l’été dernier. Néanmoins, il n’est peut-être pas trop tard pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon Eurosport, une nouvelle offensive du PSG pour recruter Seko Fofana lors du prochain mercato estival est à tout à fait envisageable. Il faut dire que dans le secteur du milieu de terrain, de gros bouleversements sont attendus.

Renato Sanches et Carlos Soler sont de gros flops du dernier mercato et ne seront pas retenus. Le Portugais est apprécié en Angleterre, où Liverpool aimerait le relancer tandis que l’ex-capitaine de Valence a toujours une belle cote en Espagne. Contre toute attente, Marco Verratti pourrait également faire ses valises. Pisté en Italie et apprécié par le Real, il n’a jamais été aussi proche d’un départ. Pour compenser ces pertes, le PSG devra recruter plusieurs joueurs et la priorité est de foncer sur des joueurs français ou ayant déjà une connaissance de la Ligue 1.

La piste Bruno Guimaraes (Newcastle, ex-OL) est crédible même s’il sera difficile de la mener à son terme. Celle guidant à Seko Fofana est plus facilement envisageable pour le Paris Saint-Germain. D’autant que le n°8 de Lens ne vaut plus les 40 millions d’euros réclamés l’été dernier par les Sang et Or. D’abord car il n’a plus que deux ans de contrat et aussi car il sort d’une saison moins étincelante. A Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi d’évaluer les risques et les éventuels bénéfices d’une arrivée du « Titi » Seko Fofana, né à Paris, au PSG cet été.