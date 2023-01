La photo qui enflamme le mercato du PSG !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis plus de deux semaines, le PSG se montre très discret. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi travaille dans l'ombre pour améliorer l'équipe. Le président de Paris a été aperçu en compagnie de l'un des meilleurs joueurs au monde, lors d'un dîner qui n'est resté secret que quelques jours.

Malgré Messi, Neymar et Mbappé, le PSG en veut toujours plus. Notamment Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite encore tout mettre en œuvre pour remporter la Ligue des Champions et pas dans 10 ans. Ces derniers jours, une rumeur ne cesse de croître depuis la divulgation d'une photo où le président du PSG est en train de dîner avec Mohamed Salah. La photo datait vraisemblablement du 10 janvier. Visiblement, l'attaquant de Liverpool n'est pas le seul invité surprise à être présent puisque Thomas Tuchel était également à la table de cette rencontre au sommet. Peut-être un gros coup en prévision pour la direction parisienne ou seulement une visite de courtoisie pour Salah, dont le club a été placé en vente et pourrait être racheté par le Qatar.

Liverpool et Salah associés au Qatar ?

Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah en train de dîner ensemble le 10 janvier 👀 pic.twitter.com/YkLeQ8tjNC — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 16, 2023

Si une arrivée de Mohamed Salah au PSG semble improbable, surtout cet hiver, il n'est pas exclu que l'Égyptien soit en contact avec le Qatar. Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, discutent avec plusieurs fonds d'investissement au Moyen-Orient dont le Qatar. Qatar Sports Investments (QDI) qui possède le PSG, songe à racheter le club anglais qui est l'un des plus populaires et attractifs au monde. Difficile toutefois d'imaginer une reprise directe, sachant que l'objectif de l'Emir a toujours été de faire du Paris SG son investissement de premier choix dans le sport européen. Toujours est-il que ce dîner à Paris s'est tenu secrètement et que le PSG travaille aussi peut être sur la suite.

L'attaquant de 30 ans est encore sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2025 et continue d'écrire la légende du club anglais. Mais son avenir pourrait aussi se faire dans un autre club européen, sachant que les Reds sont peut-être arrivés à bout dans leur configuration actuelle. Jurgen Klopp aimerait du changement devant et le départ du Pharaon est possible cet été. La presse anglaise a même souligné que, parmi les participants à cette réunion, se trouvait aussi l'un des agents de Mohamed Salah, signe que des discussions ont pu se porter sur le futur contrat de l'Egyptien au PSG si jamais un transfert devait avoir lieu cet été. En tout cas, même s'il ne faut jurer de rien dans le monde du football, il parait difficilement concevable pour voir Salah être le remplaçant de Pablo Sarabia lors de ce mercato.