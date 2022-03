La petite phrase de Pochettino qui fait plaisir au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino se prépare à jouer sa peau avec le Paris SG, ce mercredi au Real Madrid, un club qu'il ne déteste pas.

Entraineur du Paris SG, Mauricio Pochettino n’a pas été recruté en janvier 2021 car il avait porté le maillot parisien dans sa carrière. Cela a néanmoins été indéniablement un plus de voir que l’Argentin, défenseur rugueux mais exemplaire, avait un passé de joueur du PSG dans sa carrière. Mais la formation francilienne n’est pas la seule où le « Poch » est passé en tant que joueur et entraineur. Pochettino a terminé sa carrière de joueur à l’Espanyol Barcelone, et il y a commencé trois ans plus tard, en 2009, celle d’entraineur. Avec un certain succès puisqu’il a su stabiliser l’autre club de Barcelone dans l’élite alors que celui-ci traînait dans les bas fonds. Il a même dirigé son équipe pour la première victoire de l’Espanyol au Camp Nou dans le derby face au Barça depuis 27 ans, en 2010. Un attachement viscéral donc au pensionnaire de Liga, où il avait aussi fait ses premiers pas en venant d’Europe.

Tout sauf le Barça pour Pochettino

Et au moment où Pochettino se prépare à retourner en Espagne pour le match entre le Real Madrid et le Paris SG, la presse locale tient à rappeler son point commun avec les Merengue, à savoir la détestation du FC Barcelone. « Je préfère travailler dans une ferme en Argentine qu’entrainer le Barça », avait ainsi expliqué Mauricio Pochettino pendant son passage en Angleterre, ce que le Mundo Deportivo s’est chargé de rappeler. Autant dire que, si des rumeurs courent sur la possibilité pour l’entraineur du PSG de rejoindre Tottenham, Manchester United ou le Real Madrid la saison prochaine, il faut zapper à vie le Barça de ses choix possibles. Néanmoins, Pochettino a toujours fait savoir qu'il respectait le Real Madrid, et sa grande histoire. De son côté, le journal catalan rappelle aussi d’autres faits qui vont plaire au Real Madrid, à savoir qu’il n’a tout simplement jamais gagné à Santiago Bernabeu, en cinq tentatives. Il n’y a fait qu’un match nul, quand il était alors à Tottenham. Un résultat qui conviendrait parfaitement au PSG ce mercredi soir.