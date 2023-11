La Juventus renonce à Fabian Ruiz, la raison est évidente

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cantonné à un rôle de remplaçant au Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz aspire probablement à mieux. Le milieu de terrain ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu mais reste convoité sur le marché des transferts, notamment par la Juventus de Turin.

Auteur de 13 matchs disputés cette saison, Fabián Ruiz n'a été titulaire qu'à 5 reprises. Barré par la concurrence de Vitinha, Ugarte et Zaïre-Emery, il doit se contenter des miettes au PSG. Toutefois, la blessure du jeune milieu français devrait permettre à l'Espagnol de retrouver une place de titulaire, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le joueur de 27 ans aura ainsi l'occasion de se mettre en évidence, juste avant la période du mercato hivernal, où il risque de recevoir des propositions. Selon les informations de Calcio Mercato, la Juventus de Turin s'intéresse à l'ancien joueur de Naples. Cristiano Giuntoli, directeur sportif des Bianconeri, apprécie le profil de Fabián Ruiz. Néanmoins, son salaire est problématique pour parvenir à un accord.

La Juventus oublie Fabián Ruiz à cause de son salaire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Fabián Ruiz perçoit un salaire de 6 millions d'euros par saison. Un chiffre bien trop élevé pour les dirigeants italiens, qui ont déjà de grandes difficultés financières depuis quelques mois. Si l'international avec la Roja (20 sélections) souhaite réellement rejoindre la Juventus, il devra faire un gros effort sur ses exigences salariales. Car si le club entraîné par Massiliano Allegri est bien à la recherche d'un renfort au milieu de terrain, depuis la suspension de Nicolò Fagioli, Fabián Ruiz n'est pas le seul joueur à être pisté par les Turinois. Kalvin Phillips et Thomas Partey plaisent également à la Juventus. Le joueur du PSG aura certainement une lourde décision à prendre cet hiver, alors que son rôle risque d'être plus important à Paris avec la blessure de Zaïre-Emery et une seconde partie de saison plus dense.