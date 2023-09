La Juve a tenté Donnarumma, le PSG était chaud

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours critiqué pour ses performances cette saison, Gianluigi Donnarumma aurait pu quitter le Paris Saint-Germain cet été. En tout cas, le club de la capitale n’a pas fermé la porte lorsque la Juventus Turin a tenté de négocier un échange entre le gardien italien et son attaquant Dusan Vlahovic.

Très peu sollicité par l’Olympique de Marseille (4-0) dimanche soir, Gianluigi Donnarumma peut souffler. Ses détracteurs devraient lui accorder un répit après un début de saison difficile. Il faut dire que le gardien du Paris Saint-Germain ne dégage pas une énorme sérénité, notamment dans son jeu au pied. Et l’Italien n’est pas non plus épargné pour ses performances décevantes en sélection. A croire que le club de la capitale était conscient de ses limites avant le début de ce nouvel exercice.

🎙 @DanielRiolo : "Donnarumma, ça ne fait pas longtemps qu'il est là, mais il a été marqué par ce qui a fait beaucoup de mal au PSG : le tampon des losers. Il l'a pris sur le front le soir du match à Madrid et il n'a pas réussi à l'enlever." pic.twitter.com/Hm2C5TUFAB — After Foot RMC (@AfterRMC) September 15, 2023

Car selon les informations de Tuttomercatoweb, la direction francilienne était prête à se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été. La source transalpine revient sur l’intérêt de la Juventus Turin pendant le récent mercato. Apparemment, la Vielle Dame aurait pris des renseignements sur la disponibilité du portier parisien. Les Bianconeri auraient même proposé un échange lorsque le Paris Saint-Germain a pris la température pour l’attaquant turinois Dusan Vlahovic. Mais les dirigeants des deux équipes n’ont jamais vraiment entamé les négociations pour deux raisons.

Donnarumma trop cher pour la Juve

Pour commencer, la Juventus Turin estimait le prix de son buteur supérieur à celui de Gianluigi Donnarumma, tandis que le champion de France jugeait leurs valeurs au moins égales. De toute façon, étant donné que l’international italien perçoit 12 millions d’euros par an (primes incluses) dans la capitale, la Juventus Turin était incapable de s’aligner. Si les discussions n’ont pas été très loin, elles semblent tout de même indiquer que le Paris Saint-Germain ne considère pas Gianluigi Donnarumma comme un élément indispensable dans son projet. Et son début de saison n’a pas dû inverser la tendance.