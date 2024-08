La guerre Mbappé vs Al-Khelaïfi fait deux victimes en L1

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a la dent très dure contre le clan Mbappé après son départ au Real Madrid, et cela joue sur les décisions du PSG dans deux dossiers.

Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain cet été après sept ans de présence au sein du club de la capitale. Passé de prodige à patron, il a même terminé en étant le leader, le meilleur buteur et la dernière star du PSG. Sa prolongation signée en 2022 restera comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire du mercato tant le Real Madrid était persuadé d’avoir tout réglé pour sa venue. Ce sera finalement fait deux ans plus tard, et malgré cette prolongation à Paris, les propriétaires qataris sont bien décidés à ne jamais pardonner ce départ. Nasser Al-Khelaïfi, que l’on avait déjà connu mauvais perdant dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, n’avait rien dit quand Neymar ou Lionel Messi sont partis, bien au contraire. Mais le départ de Kylian Mbappé est quelque chose qu’il ne digère pas du tout.

La preuve, ses derniers salaires n’ont pas été versés, le PSG expliquant que cela correspondait à un accord oral avec le joueur lors de sa mise à l’écart du groupe en début de saison dernière, ce qui a très peu de chances de tenir devant un tribunal si jamais les deux parties vont jusque-là. De son côté, Mbappé en a aussi gros sur la patate, ne citant par exemple pas Nasser Al-Khelaïfi dans son message de remerciements pour la fin de sa carrière au Paris SG. Depuis, les deux clans ne se parlent plus, et cela a des conséquences dans d’autres dossiers.

Le mauvais choix de Cherki ?

En effet, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a décidé de lancer sa propre structure d’agents et avait bien évidemment pris son autre fils, Ethan, sous son aile. Ce dernier n’a pas continué l’aventure au PSG, et n’a pas rejoint son frère au Real Madrid, signant à Lille. « Il fallait que je créé mon propre chemin, ma propre histoire. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça », a déclaré le jeune frère de Kylian à propos de son choix de carrière. Une version brutalement démentie par le compte spécialisé PSG Inside Actus, pour qui Ethan n’a absolument pas eu le choix, Nasser Al-Khelaïfi ne voulant pas entendre parler d’un autre Mbappé à Paris. « La vérité, c'est que Nasser a lui-même coupé court à toute négociation. Une fois que son frère a donné sa réponse concernant à une non reconduction de son contrat et qu'il partait au Real Madrid. C'est Paris qui a mis fin à la négociation pas le contraire », a rectifié le compte insider, expliquant que le dirigeant qatari ne voulait plus jamais avoir à faire avec Fayza Lamari.

Voilà qui explique aussi pourquoi, malgré l’intérêt de Luis Campos et de Luis Enrique, et la conversation téléphonique avec l’entraineur espagnol, Rayan Cherki ne signera jamais au PSG. Le joueur lyonnais a rejoint la structure de Fayza Lamari, et la porte du champion de France s’est fermée immédiatement. Avec très peu d’espoir que la situation s’inverse tant la rancoeur de Nasser Al-Khelaïfi semble profonde.