La FIFA interdit au PSG de vendre Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Marco Verratti, Neymar a officiellement été invité à quitter le PSG par l’état-major du club. Mais il ne sera pas possible pour la direction parisienne de résilier le contrat de son international brésilien cet été…

Eloigné des terrains depuis plus de quatre mois, Neymar a effectué son grand retour à l’occasion du dernier match amical du Paris Saint-Germain. Auteur d’un doublé, l’international brésilien semblait plutôt en forme et les observateurs voyaient déjà l’ancien attaquant du FC Barcelone comme la future star de ce PSG délesté de Lionel Messi et possiblement de Kylian Mbappé d’ici quelques jours. Contre toute attente, Neymar a finalement informé ses dirigeants dimanche soir de sa volonté de quitter le club, après une longue réflexion menée en compagnie de ses proches et de son agent Pini Zahavi.

Sinon Neymar n’est pas revenu au top pour tt casser cette année ? Non parce que la semaine dernière après son récital contre les redoutables Coréens… il parait que…😬. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 9, 2023

Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain avait également la volonté de se séparer de Neymar. La volonté des deux parties est donc de se séparer mais la fragilité physique du joueur ainsi que son salaire colossal sont deux obstacles qui seront difficiles à franchir pour lui trouver une porte de sortie. L’Arabie Saoudite est prête à fermer les yeux sur les émoluments et les blessures de Neymar pour s’offrir un nom ronflant de plus… mais l’attaquant formé à Santos n’envisage pas cette option pour l’instant.

La FIFA interdit au PSG de résilier le contrat de Neymar

Il rêve d’un retour à Barcelone, où le président Joan Laporta fait le forcing pour convaincre son entraîneur Xavi du bienfondé d’un retour du « Ney ». Un prêt avec option d’achat pourrait voir le jour entre le Barça et le PSG, même si on imagine mal comment Barcelone pourrait assumer le salaire colossal d’un joueur payé plus de 30 millions d’euros par an dans la capitale française. Ces dernières heures au Brésil, l’idée d’une résiliation de contrat a également été évoquée, ce qui permettrait à Neymar de signer gratuitement dans son futur club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mais d’après les informations du Mundo Deportivo, cette option est inenvisageable pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le n°10 du PSG a prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en 2027 et il se trouve actuellement dans la période de protection de deux ans après sa prolongation de contrat pour les joueurs de plus de 28 ans. Cette règle établie par la FIFA autorise le PSG à vendre Neymar, mais pas à résilier son contrat. Si cela devait être le cas, le club parisien s’exposera à de grosses sanctions comme par exemple une interdiction de recrutement pendant deux mercatos. L’option d’une résiliation du contrat de Neymar n’est donc pas envisageable pour Paris, qui va devoir œuvrer pour lui trouver une porte de sortie, sous la forme d’un transfert sec ou d’un prêt d’ici au 31 août 2023.