La demande obscène du PSG, Grégory Schneider est dégoûté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a prévu de partir dans le Golfe dans 10 jours pour des raisons commerciales plus que sportives. Le calendrier du football français doit-il s'adapter aux demandes de son fleuron ?

En cas de qualification ce vendredi soir face à Châteauroux, le PSG se retrouvera en 16e de finale de la Coupe de France. Une habitude pour le club de la capitale qui n’a pas vraiment une histoire de récente de victime dans les premiers matchs de cette compétition. Mais la date de cet éventuel 16e de finale fait tousser dans la capitale, et ailleurs. En effet, pour pouvoir disputer tranquillement un match de gala en Arabie saoudite et respecter ainsi un engagement qui date, le Paris SG a demandé à décaler son 16e de finale au lundi 23 janvier, quitte à faire grincer des dents son adversaire, la fédération qui organise la compétition, ou les diffuseurs éventuellement. Il y en a un autre qui grince également des dents, c’est Grégory Schneider. Le journaliste spécialisé de Libération s’est confié sur la Chaine L’Equipe sur cette demande du PSG qu’il estime totalement injustifiée, et surtout intolérable.

Le PSG traité différrement des autres ?

« Je trouve ça presque obscène car tu t’en prends à l’intégrité des compétitions. C’est un match amical que tu peux disputer sous un chapiteau, deux moitiés d’équipes, tu peux faire rentrer la mère d’un joueur (sic). Je trouve que c’est un dévoiement très grave pour le sport et pour le compétition auxquelles ils sont affiliées. Par ailleurs on sait très bien que ce genre d’évènement concernera le PSG plutôt que Reims par exemple. Donc il y a une asymétrie entre la manière dont on traitement les uns et les autres, c’est absolument inadmissible », a dénoncé Grégory Schneider, pour qui il n’y aurait dès lors plus aucune limite aux demandes des différents clubs de repousser les matchs si d’autres rendez-vous ont été pris dans leurs agendas respectifs. Même si ce match du PSG dans le Moyen-Orient va permettre d’accroitre la visibilité du club de la capitale française dans cette région du monde, et par extension de la Ligue 1 dont les droits à l’internationaux sont ridicules par rapport à ses voisins européens, le débat risque d’être rapidement mis sur la place publique en cas de qualification du PSG ce vendredi soir à Châteauroux.