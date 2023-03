La décision incompréhensible du PSG, les fans vont hurler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le chantier de la défense centrale fait partie des priorités du PSG pour cet été. Mais Nasser Al-Khelaïfi envisage de faire un choix inattendu, qui risque d'avoir du mal à passer auprès des supporters.

Le PSG a malheureusement le temps devant lui pour préparer la saison prochaine. Son élimination de la Ligue des Champions rend pratiquement ses 10 derniers matchs de l’année sans saveur, même s’il faut assurer le minimum pour aller chercher le titre de champion de France qui ne provoquera pas une ruée en masse des supporters sur les Champs-Elysées. Des fans qui risquent d’avoir du mal à digérer les révélations de la presse espagnole sur l’un des grands chantiers du club de la capitale.

Galtier frustré par sa défense amoindrie

Il s’agit de la défense centrale, qui a montré ses failles cette saison, avec un manque de choix évident pour Christophe Galtier. L’entraineur du Paris SG peut crouler sous les critiques, il n’a pas eu ce qu’il voulait pour jouer à trois centraux, et a du bricoler et s’adapter pour trouver son équipe. Milan Skriniar n’a jamais signé, et Presnel Kimpembe a été blessé une majeure partie de la saison, ce qui a bien souvent laissé Sergio Ramos et Marquinhos enchainer les matchs.

Pour l’été prochain, il va y avoir du changement. Milan Skriniar a déjà signé et l’a fait savoir de son côté. En plus de cela, Luis Campos compte faire venir Pau Torres pour donner plus de volume à la charnière centrale. De quoi laisser du choix à l’entraineur qui sera alors en charge du PSG. Surtout que Don Balon affirme que Nasser Al-Khelaïfi a tranché au sujet des joueurs de l’effectif. Si Marquinhos demeure le capitaine parisien et ne voit pas son avenir dans la capitale française être remis en cause, ce n’est pas le cas des deux autres. Toutefois, Sergio Ramos a réussi à inverser la tendance après une saison pleine et plutôt solide, même s’il est moins efficace défensivement qu’à sa grande époque. L’Espagnol a néanmoins marqué des points, et le PSG envisage de lui faire signer un nouveau contrat, avec un salaire à la baisse.

Kimpembe peut rapporter gros au PSG

La musique est différente pour Presnel Kimpembe. Selon le média espagnol, le PSG va lui ouvrir la porte pour un transfert. L’idée de le prolonger n’est plus à l’ordre du jour, d’autant qu’avant sa rechute contre l’OM, le champion du monde 2018 avait montré qu’il avait toutes les peines du monde à retrouver son niveau. En dépit du fait qu’il soit considéré comme un « Titi » par les supporters et que son amour du maillot ne soit pas remis en cause, ce départ serait surtout vu par le PSG comme une belle occasion de faire rentrer plus de 30 millions d’euros dans les caisses. Une décision vitale en vue de s’approcher des réquisitions du fair-play financier. Mais une mesure qui risque aussi de faire grincer des dents dans les travées du Parc des Princes, tant le désir de beaucoup de supporters est justement de mettre en avant l’amour du club et les joueurs issus du centre de formation, à l’opposé aux stars étrangères qui viennent ramasser le pactole à Paris. Le choix a l’opposé exact donc par rapport à celui que Nasser Al-Khelaïfi envisage de faire pour Sergio Ramos et Presnel Kimpembe.