L1 ‍: Il cherche des supporters intelligents et lance un appel

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end dernier en Ligue 1, le comportement de certains supporters a été pointé du doigt par les instances et autres associations qui luttent contre les discriminations. Le PSG et l'OM sont notamment concernés.

Lors de la réception de Strasbourg le week-end passé en Ligue 1 au Parc des Princes, des fans du PSG ont été dénoncés après avoir entonné des chants jugés homophobes et discriminatoires envers l'OM et les Marseillais, à quelques jours du Classique au Stade Vélodrome. Si pendant de nombreuses années, personne ne disait rien à ce sujet, certains ont décidé de prendre le taureau par les cornes, demandant des sanctions mais surtout un changement de mentalité. Des débordements ont aussi été notés lors de la rencontre entre Montpellier et l'OM, sous fond d'altercations et insultes. Pour Florent Gautreau, il est grand temps que les supporters de football changent leur mentalité et trouvent d'autres axes pour se chambrer.

Un changement de mentalité chez les supporters de football ?

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet pesté contre l'attitude des fans de football, tout en les invitant à se remettre en question : « Puisque vous parlez de chambrage, est-ce qu'il n'y a pas des mecs suffisamment intelligents pour créer des chambrages incroyables qui ne soient ni homophobes ni discriminants ? Je fais appel à l'intelligence des mecs. J'entends tout ce qui se passe dans les stades. J'ai vu des trucs drôles, parfois sévères mais justes. Mais sont-il capables de proposer des trucs sans insultes homophobes et discriminatoires ? Je pense qu'ils en sont capables ». Toujours est-il qu'avant ces changements potentiels de mentalité, ce sont bien des sanctions qui vont tomber. Mais on ne peut pas dire que ce soit une franche réussite pour le moment. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pourraient, comme bien souvent, servir d'exemples.