L'info choc, Conor Gallagher au PSG pour 60 millions d'euros ?

Par Guillaume Conte

Grande promesse du Chelsea FC, Conor Gallagher est le gros coup de coeur du PSG. Son transfert pour 59 millions d’euros est à l’étude.

Et si le PSG frappait un énorme coup sur le marché des transferts cet hiver ? Le club français suit depuis quelques temps Conor Gallagher, et craque littéralement sur cet espoir anglais. Le milieu de terrain est notamment adulé par Mauricio Pochettino, qui estime que ce sera un futur grand à son poste dans les années à venir. Formé à Chelsea, le natif d’Epsom a déjà été prêté à quatre reprises par les Blues. Il est actuellement à Crystal Palace, où il réalise un début de saison dantesque, ce qui lui a tout simplement valu sa première sélection avec les Three Lions, à seulement 21 ans, en novembre dernier contre San Marin. Pur milieu box-to-box dans la tradition des Frank Lampard et Steven Gerrard, Gallagher a été prêté pour toute la saison par Chelsea. Le club londonien ne peut plus le rappeler, étant donné qu’il a disputé un nombre suffisant de matchs avec la formation de Patrick Vieira.

Le PSG le veut, cet hiver ou l'été prochain

PSG target Chelsea wonderkid Conor Gallagher in shock £50million transfer after stunning season at Crystal Palace https://t.co/LJHkKJ26C3 — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) January 1, 2022

Néanmoins, d’autres clauses sont possibles, et notamment en cas de vente définitive du joueur. C’est ce qu’espère le PSG, qui selon The Sun, serait prêt à mettre quasiment 60 millions d’euros dans la balance pour faire venir le jeune anglais. Une somme que Chelsea est prête à encaisse immédiatement si jamais l’offre venait à se confirmer dans les prochains jours. Néanmoins, si aucun accord ne venait à être trouvé ou si le PSG ne parvenait pas à enlever la mise, Gallagher resterait dans le viseur parisien, dont la direction apprécie beaucoup le profil du joueur formé à Chelsea. De son côté, Gallagher a toujours expliqué qu’il comptait revenir à Stamford Bridge afin de lutter pour une place de titulaire aux côtés de Jorginho, Kovacic ou Kanté. Mais le quatrième prêt connu dans sa jeune carrière pourrait être de trop, surtout si le PSG lui fait une offre économique difficile à refuser.