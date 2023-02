L’incroyable boulette de Luis Campos, le PSG en pleure

Dans : PSG.

La blessure longue durée de Presnel Kimpembe met désormais en avant l'incapacité de Luis Campos d'être allé chercher Milan Skriniar. Les regrets sont énormes au PSG, qui va de nouveau devoir bricoler en Ligue des Champions.

Le mois de mars pointe le bout de son nez, et Christophe Galtier cherche toujours la bonne tactique à mettre en place pour son équipe. Le PSG a réussi un gros match ce dimanche au Vélodrome, s’imposant 3-0 face à l’OM qui l’avait pourtant battu deux semaines plus tôt. Forcé de faire sans Neymar, l’entraineur parisien avait changé de système pour mettre trois défenseurs centraux. Mais tout s’est écroulé lorsque Presnel Kimpembe s’est lui-même écroulé sur un sprint défensif. Le défenseur central français, qui était le seul gaucher de l’effectif parmi les arrières d’expérience, est désormais fini pour cette saison. Ce que Christophe Galtier a regretté. « Il était important d’avoir un gaucher dans mes trois défenseurs. Danilo a été très bon mais je l’ai mis à droite et Marquinhos de l’autre côté », a souligné le technicien parisien, frustré de se retrouver avec une tactique qui semble avoir marché sur le coup, mais qu’il ne peut pas utiliser à 100 %.

Cela arrive un peu trop souvent au PSG, des joueurs ne jouent pas à leur place et Galtier estime ne pas avoir assez de choix. Zaïre-Emery a du jouer excentré droit contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a parfois évolué arrière gauche, Carlos Soler a pris une place d’excentré gauche, et Danilo Pereira rend désormais plus souvent service dans l’axe de la défense. Cela fait beaucoup de bricolage pour un tel effectif, et Christophe Galtier manque de solution. Autant dire que, après un an de forcing, l’échec de la venue de Milan Skriniar alors qu’il avait donné son accord pour signer à Paris, fait très mal.

Milan Skriniar, tout le monde est perdant

A désormais une semaine du choc retour face au Bayern Munich, le PSG n’a que les yeux pour pleurer, et en Italie, on en rigolerait presque. Car si Paris va bien récupérer le défenseur central slovaque de l’Inter Milan, les négociations n’ont jamais pu aller jusqu’au bout, et cela reste un échec pour tout le monde. Milan Skriniar continue d’évoluer dans une équipe où il n’a pas d’avenir puisque il va la quitter en fin de saison. Le club lombard perd un joueur majeur sans récupérer un centime. Et le PSG a besoin d’un central de haut niveau maintenant, mais n’a pas su trouver un accord avec l’Inter Milan pour le faire venir l’été dernier, et surtout en ce mois de janvier où cela semblait très proche.

Pour le journaliste italien Andrea Ramazzotti, le timing est catastrophique, surtout que le PSG ne pourra pas vendre Presnel Kimpembe cet été, et retrouvera donc une concurrence entre les deux joueurs la saison prochaine. C’est donc Luis Campos qui est pointé du doigt, le dirigeant portugais n’ayant pas voulu monter au-delà de 10 millions d’euros pour récupérer Skriniar, alors que l’Inter en réclamait au moins 30. Le directeur sportif du PSG aurait pu demander une rallonge à Nasser Al-Khelaïfi si cela avait été présenté comme un argument décisif pour faire bonne figure en Ligue des Champions. Cela n’a pas été le cas, et selon la Gazzetta dello Sport, cela génère de gros regrets au PSG. Au point de remettre une nouvelle fois en cause les décisions de Luis Campos, pas aussi inspiré avec Paris qu’avec ses clubs précédents. Il ne faudrait en tout cas pas qu’un nouveau défenseur se blesse dans les prochaines semaines, sous peine de laisser Christophe Galtier dans une situation plus que compromettante.