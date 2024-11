PSG ‍: L'inauguration du Campus fait du bruit

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce jeudi 21 novembre dans l'après-midi, le Paris Saint-Germain va inaugurer le Campus PSG, plus d'un an et demi après son ouverture. Un événement attendu par le club... qui se fera sans son personnel.

C'est le grand événement pour le Paris Saint-Germain. Ce jeudi, le club inaugure officiellement son nouveau centre d'entrainement, le Campus PSG. Si les joueurs y siègent déjà depuis leur départ du Camp des Loges en juin 2023, ce centre d’entraînement n'avait pas encore eu de joli spectacle pour s'annoncer. Ce sera désormais chose faite. Comme l'indique L'Equipe, de nombreuses personnalités ont été conviées pour célébrer une cérémonie spectaculaire.

Nicolas Sarkozy, Karl Olive, Valérie Pécresse, Arnaud Péricard ou encore Gil Avérous sont les politiciens invités, tandis que d'autres sportifs comme Teddy Riner seront de la partie, tous invités par l'Emir du Qatar. Ces derniers pourront tous voir le spectacle de drones préparé pour l'occasion. Une fête qui se fera toutefois sans les éducateurs et le personnel qui travaille sur place quotidiennement.

Les réseaux sociaux enragent

Une situation qui fait réagir sur les réseaux sociaux. « Ça m'a automatiquement déplu à partir du moment où le personnel qui fait vivre ce campus n'est pas invité », déplore un utilisateur de X. « Une honte de ne pas inviter le personnel », s'exclame un autre. « Le club de la honte », affirme enfin un autre utilisateur parmi des dizaines de messages de ce type, taclant sèchement le Paris Saint-Germain. L'organisation de cet événement sans le personnel du quotidien est une hérésie pour les observateurs du club. Reste encore à savoir si cette information de L'Equipe sera démentie par le club de la capitale d'ici au début de la cérémonie d'inauguration.