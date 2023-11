L'Espagne révèle le malaise Ousmane Dembélé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire quasiment indispensable aux yeux de Luis Enrique, Ousmane Dembélé court toujours après son premier but sous les couleurs du PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a longuement négocié avec le FC Barcelone avant de trouver un accord à hauteur de 50 millions d’euros pour le transfert d’Ousmane Dembélé. Après les départs de Neymar et de Lionel Messi, il était urgent pour le club de la capitale française de renforcer son secteur offensif et Dembélé a été la première pierre de la reconstruction, avant de signer ensuite Barcola, Ramos ou encore Kolo Muani. Malheureusement pour les supporters parisiens, le feu d’artifice prend du temps avant de démarrer en ce qui concerne Ousmane Dembélé, dont les efforts et les dédoublements pour Achraf Hakimi sont précieux, mais qui n’a toujours pas marqué son premier but avec le PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

« Dembouz » doit absolument être plus décisif et il le sait. Son cas fait en tout cas beaucoup parler en Espagne, où les suiveurs du FC Barcelone suivent sa saison avec la plus grande attention. A tel point que selon le journal El Nacional, les prestations en demi-teinte du champion du monde 2018 pourraient menacer à moyen terme sa place au Paris Saint-Germain. En effet, le média affirme que si les prestations d’Ousmane Dembélé ne s’améliorent pas d’ici la fin de la saison, Nasser Al-Khelaïfi n’auront aucun scrupule à le revendre avant que sa valeur marchande ne dégringole. Plusieurs cadors de la Premier League sont à l’affût, prêts à dégainer une offre avoisinant les 50 millions d’euros pour recruter Ousmane Dembélé, soit le prix payé par le Paris Saint-Germain cet été pour le déloger du FC Barcelone.

La Premier League est à l'affût pour recruter Dembélé

Arsenal, Chelsea et Newcastle sont sur les rangs, trois clubs attractifs pour l’ancien Rennais, qui n’a toutefois pas du tout l’intention de faire ses valises. Au contraire, l’ailier droit de 25 ans espère monter en régime au fil des matchs et redevenir décisif, comme il l’était à Barcelone la saison dernière sous les ordres de Xavi. Malgré les révélations des médias espagnols, qu’il faut prendre avec des pincettes, Luis Enrique continue de faire confiance à son ailier droit. La preuve, il n’est pas réellement mis en concurrence pour le moment au contraire de Randal Kolo Muani avec Gonçalo Ramos et de Vitinha avec Kang-in Lee. Ousmane Dembélé sera d’ailleurs titulaire sans aucun doute ce mardi en Ligue des Champions lors du déplacement périlleux du PSG sur la pelouse de l’AC Milan.