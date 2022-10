L’Espagne prend le pouvoir au PSG, la MNM est prévenue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG réalise un début de saison presque parfait, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. De quoi interpeller la presse espagnole, ravie de voir autant de joueurs de la Roja jouer avec le club de la capitale.

L'été dernier au mercato, le PSG s'est montré particulièrement actif. Les champions de France ont notamment recruté des joueurs espagnols. On peut citer Fabian Ruiz (Naples) ou encore Carlos Soler (FC Valence). En plus de ces deux joueurs, le retour de prêt de Pablo Sarabia (Sporting) peut aussi être vu comme un recrutement. Ces trois joueurs sont venus compléter un effectif de joueurs déjà composé d'autres joueurs espagnols, avec Juan Bernat, Sergio Ramos et Sergio Rico. Et tous ces joueurs, à l'exception du gardien parisien, jouent de plus en plus au PSG. De quoi faire le bonheur de la presse espagnole, dont AS.

L'Espagne remercie le PSG

📊Fabian Ruiz, avec ses 116 ballons joués à Ajaccio, est le 44ème Parisien sous QSI à atteindre la barre des 100 ballons joués dans un match de Ligue 1.

Verratti en est à 137 matches avec au moins 100 ballons joués (soit 53 % des matches qu'il a joués). pic.twitter.com/WDkFwQsOSb — Paris Stats Germain (@ParisStats) October 22, 2022

Le média espagnol se félicite en effet de voir les joueurs espagnols prendre part au très bon début de saison des champions de France. Sergio Ramos est lui mis en avant, alors que l'ancien joueur du Real Madrid a pris une énorme importance, surtout au sein du vestiaire du PSG. Difficile de voir Sergio Ramos disputer la Coupe du monde avec la Roja, bien que de l'espoir existe toujours du côté des fans espagnols. Autre joueur qui retrouve des couleurs : Juan Bernat. Le latéral gauche, blessé gravement ces derniers mois, a profité de la récente blessure de Nuno Mendes pour enchainer les minutes. Idem pour Fabian Ruiz, qui s'impose lui de plus en plus dans le nouveau milieu à trois parisien, avec Vitinha et Marco Verratti. AS est en revanche plus mesuré concernant Carlos Soler et Pablo Sarabia, même si les deux joueurs sont des réguliers de la sélection espagnole et sont mis en avant par leur comportement et leur polyvalence du côté de Christophe Galtier. Une bonne chose à avoir dans un effectif, alors que le PSG ne pourra pas toujours compter sur son trio XXL composé de Leo Messi, de Neymar Jr et de Kylian Mbappé.