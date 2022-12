L’Espagne chauffe Mbappé et le PSG une dernière fois en 2022

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole en remet une dernière couche pour cette année en annonçant que Kylian Mbappé a envie de quitter le PSG en fin de saison. Deux raisons sont principalement dévoilées.

Concentré sur la Coupe du monde ces dernières semaines, Kylian Mbappé n’a au moins pas été embêté au sujet des rumeurs sur son avenir. Mais ce dimanche 1er janvier 2023, l’attaquant français entamera les 18 derniers mois de son contrat. Pas de quoi trembler pour le PSG, qui vient de prolonger son joueur et est persuadé de son attachement. Il n’empêche, avec sa brillante Coupe du monde, l’attaquant formé à l’AS Monaco fait de nouveau saliver les plus grands clubs, et notamment le Real Madrid. Dans les prochains mois, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi vont chercher à prolonger son contrat pour assurer une fois de plus un avenir sur le long terme, et éviter les négociations tendues du printemps dernier. Mais cette nouvelle prolongation de contrat ne sera pas facile à obtenir. Surtout que, à l’approche du Nouvel An, la presse espagnole n’est pas en reste et a tenu à glisser une dernière peau de banane sous les pieds du Paris SG. Le quotidien Sport affirme qu’il y a deux raisons pour lesquelles Kylian Mbappé envisage de claquer la porte du club de la capitale en fin de saison.

Deux raisons évoquées pour Mbappé

La première est celle sur les fameuses promesses non tenues à la fin de l’été, notamment sur son statut de leader et le recrutement d’un attaquant de pointe capable de le libérer offensivement et lui permettre d’évoluer à gauche, comme il le préfère. Son fameux message du #pivotgang n’ayant échappé à personne. La deuxième raison serait moins personnelle, et plus en lien avec le reste de sa carrière. Kylian Mbappé estime qu’il gagnerait dans sa carrière à connaitre une première expérience à l’étranger, après avoir fait plus que le tour de la question dans le championnat de France. Certes, la Ligue des Champions avec le PSG lui échappe encore, mais une dernière saison sans victoire européenne au bout l’inciterait à aller voir ailleurs.

A noter que Mbappé aurait déjà des idées très précises pour son futur transfert, estimant que le PSG ne pouvait pas demander plus de 150 millions d’euros pour lui, à un an de la fin de son contrat. De même, au niveau salarial, ses exigences seraient simplement de conserver le même montant que celui actuellement de mise avec Paris. Une issue totalement impossible à considérer pour le champion de France, qui avait acheté Mbappé pour 180 millions d’euros à l’AS Monaco en 2017, et n’envisage pas de faire des concessions financières à ce niveau, ne serait-ce que pour l’image du club. En tout cas, la question est vite réglée pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n’envisage pas une seule seconde une séparation en fin de saison.