L’énorme surprise Mbappé, le PSG et le Real vont pleurer

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé éveille l'intérêt de deux nouveaux prétendants issus de la Premier League, un championnat qui n'a envie de laisser aucune star au PSG ou au Real Madrid. De quoi provoquer un été bluffant ?

A moins de deux semaines du match retour du PSG face au Bayern Munich, le club de la capitale est loin d’afficher la sérénité nécessaire. Si Paris a souvent du mal à terminer ses saisons, il a rarement autant tremblé qu’en ce mois de février où la lassitude prédomine devant l’attitude des stars, le rendement de l’équipe et l’incapacité de l’entraineur à faire changer les mauvaises habitudes des dernières années. Résultat, c’est l’avenir des stars comme Lionel Messi (en fin de contrat et pas chaud pour prolonger pour le moment), Neymar (poussé dehors par la direction et qui intéresse Chelsea) et Mbappé (que le PSG veut garder mais qui se pose des questions), qui interpelle la presse française comme internationale.

Et s’il y a un joueur sur lequel le PSG compte s’appuyer, c’est bien Kylian Mbappé. L’attaquant français a encore un an de contrat et représente le joueur sur lequel Nasser Al-Khelaïfi veut s’appuyer en priorité pour reconstruire le club au besoin. Le Parisien l’affirme, même si Mbappé était la seule des stars à rester au Paris SG, cela suffirait pour donner du coffre au projet et attirer du beau monde chez les joueurs, comme chez les entraineurs. Mais encore faut-il parvenir à conserver le Kid de Bondy, surtout en cas de nouvel échec européen. Avec encore un an de contrat, Mbappé n’est pour l’heure pas libre de partir, mais le Real Madrid le courtise toujours, et a les capacités financières pour le faire venir si jamais les planètes devaient s’aligner.

Le Real et le PSG grillés par les riches anglais ?

Jusqu’à présent, c’était surtout le PSG ou le Real comme avenir possible pour l’ancien de l’AS Monaco. Mais désormais deux clubs anglais sont non seulement intéressés, mais ils commencent à y croire. C’est le cas en premier lieu de Manchester United, qui pense à changer de dimension avec son rachat en cours, même s’il reste à déterminer quelle offre les propriétaires actuels vont accepter. En tout cas, pour l’expert Dean Jones de GiveMeSport, les chances de voir les Red Devils faire un pont d’or pour se payer Kylian Mbappé peuvent devenir réelles dans quelques mois. « Ils ont actuellement une petite chance de pouvoir gagner le titre, donc c’est une situation qui devient à nouveau très intéressante pour eux. Ils savent qu’à l’heure actuelle, faire venir Mbappé est impossible. Mais s’il y a un rachat d’ampleur, plus rien ne sera impossible », a prévenu Dean Jones.

Et dans ce dossier, Manchester United pourrait avoir un concurrent surprenant en la personne de Liverpool. Le Liverpool Echo annonce que l’avenir de Kylian Mbappé est réellement incertain en vu de l’été prochain, et que son clan se pose des questions. Le moment idéal pour se faire connaitre, car les Reds savent qu’ils font rêver le joueur depuis longtemps. Si les propriétaires d’Anfield ont parfois été réticents à faire des folies pour se renforcer au mercato, ils estimeraient que Mbappé vaudrait bien le coup de dépasser la barre des 150 millions d’euros. Une vraie folie qui n’a toutefois de sens que si Liverpool redresse la barre rapidement en Premier League et en Ligue des Champions, sous peine de n’être pas suffisamment attractif aux yeux du champion du monde 2018.

La Premier League en monde razzia sur Mbappé ?

En tout cas, même si les candidatures de Manchester United et de Liverpool n’ont pas forcément pris le dessus sur le PSG et le Real Madrid, les clubs anglais commencent à croire réellement en leurs chances à moins de quatre mois de la fin de la saison. De quoi provoquer une montée en puissance de la Premier League, qui a des moyens financiers que personne d’autre au monde ne peut avoir, et ne se prive pas pour les utiliser.