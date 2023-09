L’Atlético a déjà repéré deux bonnes affaires au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que la saison ne fait que commencer, certains joueurs se retrouvent déjà en difficulté au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas des milieux espagnols Fabian Ruiz et Carlos Soler qui n’ont pas les faveurs du coach Luis Enrique, et que l’Atlético Madrid se verrait bien recruter en janvier.

Le changement d’entraîneur et le recrutement opéré ont changé pas mal de choses au Paris Saint-Germain. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde au sein de l’effectif. Alors qu’ils bénéficiaient d’un certain temps de jeu avec Christophe Galtier la saison dernière, Fabian Ruiz et Carlos Soler n’ont pas les faveurs du nouvel entraîneur Luis Enrique. Les deux internationaux espagnols subissent la rude concurrence et les choix de leur compatriote qui préfère aligner le tout jeune Warren Zaïre-Emery.

L'Espagne en démonstration avec un doublé de Morata ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/L223nPbBAL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2023

Résultat, leur situation suscite déjà des interrogations quant à leur avenir au Paris Saint-Germain. Le média espagnol Fichajes rappelle que Fabian Ruiz et Carlos Soler sont dans le viseur de l’Atlético Madrid. Le coach madrilène Diego Simeone serait ravi de les intégrer à son effectif. C’est pourquoi le pensionnaire de Liga aimerait accueillir au moins l’un des deux Parisiens en prêt pour la deuxième partie de saison.

Luis Enrique avait déjà écarté Fabian Ruiz

Reste à savoir si la direction francilienne acceptera l’idée d’un simple prêt. En tout cas, Luis Enrique ne devrait pas s’y opposer, surtout en ce qui concerne Fabian Ruiz. Le milieu passé par Naples avait déjà été écarté de la Roja par l’ancien sélectionneur après l’Euro en 2021. Il lui a fallu attendre le départ de Luis Enrique et la nomination de Luis de la Fuente pour retrouver la sélection. Le tout sans comprendre sa mise à l’écart.

« Je ne sais pas pourquoi il ne m'avait pas rappelé, ce sont des décisions, a réagi Fabian Ruiz pour Marca cette semaine. Nous avons de très bons joueurs et c'est ce qu'il avait décidé. L'occasion ne s'est pas présentée et maintenant, avec De la Fuente, je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Les entraîneurs prennent des décisions, je les respecte, et la vérité est que je préfère voir le côté positif des choses. C'est une fierté de venir et de représenter mon pays. » De retour à Paris après la trêve internationale, Fabian Ruiz risque de perdre son sourire.