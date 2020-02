PSG : Leonardo envoie un message brutal à Thiago SIlva

Dans : PSG.

Tandis que Kalidou Koulibaly s'est rapproché de Paris, Leonardo aurait prévenu Thiago Silva que s'il voulait prolonger au PSG il fallait qu'il basse drastiquement son salaire.

La semaine passée, l’agent de Thiago Silva avait indiqué que le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain donnait la priorité à une prolongation de contrat au PSG. Tout en ajoutant qu’il était d’ores et déjà à l’écoute du marché, et notamment d’une possible offre de l’AC Milan. Car après 8 ans passés au Paris SG, Thiago Silva entame les derniers mois de son engagement avec le club de la capitale où il ne semblait plus être le premier choix de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Mais selon la presse brésilienne, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a ouvert les négociations avec le clan Thiago Silva pour une prolongation.

Seul problème pour le défenseur de 35 ans, Leonardo est prêt à le prolonger, mais en échange d’une baisse de salaire affirme UOL Esporte. De son côté Thiago Silva réclamait deux années supplémentaires et une hausse de son salaire, lequel est tout de même de 18ME brut par saison, ce qui en fait l’un des joueurs les plus grassement payés du Paris Saint-Germain. Le média brésilien explique que Leonardo estime que Nasser Al-Khelaifi a été trop généreux avec certains joueurs et qu’il fallait désormais ramener ces derniers à la réalité. Si le directeur sportif du PSG a fait un effort financier pour prolonger un joueur comme Marquinhos, qui représente l’avenir du club, il ne veut plus que systématiquement on vienne frapper à sa porte pour demander un bonus. Et Thiago Silva va donc devoir faire un gros effort ou bien ranger son casier au Camp des Loges en juin prochain.