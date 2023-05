L’Argentine dégoûtée par la France, un scandale international

Dans : PSG.

Légende du football mondial, Lionel Messi n'a pas été épargné par les supporters parisiens lors des manifestations de mercredi. Une attaque frontale de la part des fans du PSG qui ne passe pas du tout en Argentine.

Les supporters du PSG ont réussi leur coup. Après leur passage assez furtif au Camp des Loges en début de semaine, ils se sont réunis au siège du club pour crier leur mécontentement face à la situation actuelle, et l’impression que les stars font à peu près ce qu’elles veulent au club, sans se soucier des performances ou de l’image. Parmi les joueurs visés pour leur comportement, on retrouve un Lionel Messi qui a quand même été très souvent épargné de par son statut de meilleur joueur du monde. Mais les insultes ont fusé en choeur, ce qui n’est pas forcément très glorieux, mais a le mérite de mettre les choses au clair sur ce que les supporters pendant de l’Argentin.

Messi moins bien traité que Neymar

Le message est passé, et même bien passé puisqu’en Argentine, ces propos ont forcément fait réagir. Déjà qu’une petite animosité s’est créée entre les deux pays en marge de la récente Coupe du monde, les propos du Collectif Ultras Paris ont choqué dans le pays de Lionel Messi. Les sifflets à son encontre il y a un an, après sa double confrontation ratée face au Real Madrid, avaient déjà excité les Sud-Américains. Mais là, c’est l’incompréhension qui prédomine. Et la colère froide également.

« Scandale », « fin annoncé », « du paradis au cauchemar », les titres de la presse argentine sont nombreux sur la fin de l’aventure entre Lionel Messi et le PSG. Pour les journaux locaux, c’est une décision de toute façon actée il y a quelques semaines, quand la prolongation espérée après la Coupe du monde n’a pas été signée tout de suite par le clan Messi. Depuis, les relations se sont dégradées et Nasser Al-Khelaïfi a cessé de le soutenir, et n’a pas voulu être mené en bateau jusqu’au bout alors que le clan de La Pulga négocie avec l’Arabie Saoudite ou le FC Barcelone chaque jour.

Mais l’attitude du PSG et de ses supporters choque tout de même en Argentine, où on se demande ce qu’a fait Lionel Messi pour mériter cette colère, si ce n’est cette escapade injustifiée en Arabie saoudite en début de semaine. « Le PSG n'a pas eu la condescendance ou la souplesse avec Messi qu'il a montré plus d'une fois avec Neymar, dont les voyages éclairs au Brésil pour des carnavals ou des anniversaires de famille lui ont permis sans problème et sans sanction de rallonger ses vacances », accuse ainsi la Nacion, pour qui Paris a tout simplement trouvé un angle d’attaque pour s’offrir Messi et redorer ainsi son blason à un moindre coût. Cela ne passe pas forcément en France, où personne n’est dupe sur la facilité à taper sur l’ancien barcelonais alors qu’il va s’en aller. Et cela passe encore moins en Argentine, où Messi est une idole intouchable dans un pays qui n’a que le football pour s’unir étant donnée l’énorme crise financière qu’il subit.