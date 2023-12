L'arbitre de Dortmund-PSG fait déjà polémique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le PSG jouera une partie de sa saison. Pour ce choc de C1, l'UEFA a désigné un arbitre assez inexpérimenté.

La pression monte du côté du PSG avant son déplacement à Dortmund mercredi soir en Ligue des champions. Luis Enrique va devoir se creuser la tête afin d'aligner le meilleur onze possible pour ramener une victoire de la Ruhr. Coup dur, il ne pourra pas compter sur les services d'Ousmane Dembélé, suspendu pour l'occasion. L'Espagnol sait que tous les détails compteront lors de cette rencontre entre Dortmund et le PSG, notamment les décisions arbitrales. Pour ce match, l'UEFA a d'ailleurs décidé de désigner Glenn Nyberg, âgé de 35 ans et qui n’a dirigé que 5 rencontres de Ligue des champions dans sa carrière.

Glenn Nyberg, pas le droit à l'erreur

Le Suédois aura donc lui-aussi la pression mercredi soir dans un stade bouillant et dans un match qui ne manquera pas d'enjeux pour les deux formations. A noter que cette saison, Nyberg était au sifflet lors de Bayern Munich-Manchester United, FC Séville-Arsenal et Manchester City-RB Leipzig. Il a aussi croisé la route de l'OM en Ligue Europa puisqu'il officiait lors du déplacement des Phocéens sur la pelouse de l’AEK Athènes le 9 novembre dernier. Il sera donc scruté avec attention, aussi bien par sa direction que par les membres des deux écuries opposées au Signal Iduna Park. Sur les réseaux sociaux, dont X, les fans du PSG ne sont en tout cas pas hyper rassurés d'avoir à composer avec l'inexpérience de l'homme au sifflet : « Un arbitre inexpérimenté pour le match le plus important de notre saison pour le moment, pas la meilleure des idées » ; « Il va encore nous voler » ; « On va encore se faire voler » ; « Ça parle de ses 6 matchs LDC blablabla... Me parle pas de matchs, si t'es bon t'es sur le terrain et pi c'est tout ! » ou encore « Un inconnu au bataillon pour arbitrer notre match le plus important de la saison ptdrrr », pouvait-on voir comme commentaires.