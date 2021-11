Kylian Mbappé sans pitié avec le PSG

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain a, comme depuis des semaines, gagné mais sans convaincre dans le jeu, contre Bordeaux samedi soir (3-2). Kylian Mbappé en a parfaitement conscience et il le dit publiquement.

Encore une fois, le PSG s’est fait peur. Bousculée en début de match par les Girondins de Bordeaux, l’équipe de Mauricio Pochettino s’est pourtant mise à l’abri assez rapidement. Paris a fait preuve d’une efficacité redoutable, grâce notamment à un grand Neymar, un fait assez rare cette saison pour être souligné. Mais même à 3-0, le PSG n’a pas maîtrisé jusqu’au bout son sujet et a vu Bordeaux revenir à 3-2 dans le temps additionnel. Ce match confirme la capacité du PSG à engranger les points grâce à la force de ses individualités malgré les prestations collectives non-abouties. Cette victoire ne va pas suffire pour autant à calmer toutes les critiques autour du jeu du PSG depuis le mois d’août. Interrogé sur ce sujet chaud, Kylian Mbappé, encore buteur et passeur, a été honnête et cash au micro de Canal + à la fin du match.

🗨️ "On a beaucoup plus tremblé les dernières semaines que là (...) Les critiques sur le jeu, ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion"



Kylian Mbappé s'exprime après #FCGBPSG 🗣️ pic.twitter.com/h16CMDNFk1 — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 6, 2021

« Je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment »

« Ce n'est toujours pas suffisant avec l'équipe qu'on a mais on va s'améliorer, on va essayer de faire de mieux en mieux. Les critiques ? Chacun a le droit de juger. Moi, je pense qu'on ne joue pas très bien en ce moment, mais on continue de gagner. Ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense mais il faut s'améliorer bien sûr », a lâché l’attaquant du PSG, très agacé sur le but de M’Baye Niang depuis le banc de touche. Il avait été remplacé à la 87e minute par Mauro Icardi. Mauricio Pochettino ne devrait pas vraiment apprécier cette sortie sincère de Kylian Mbappé.