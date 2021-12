Kylian Mbappé, le Real mis KO par le PSG en mars

Dans : PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé se jouera-t-il lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid ? C’est possible.

Même s’il a fallu s’y reprendre à deux fois, le PSG n’a pas été verni par le sort lors du tirage des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le leader de la Ligue 1 a hérité du Real Madrid, lui-même leader de la Liga, dans le grand choc de ces rencontres à élimination. Une double confrontation qui mettra forcément un énorme coup de projecteur sur Kylian Mbappé. Ses performances seront scrutées, lui qui sera libre dans six mois, et qui est clairement le meilleur joueur parisien de cette première partie de saison. Le plus grand danger offensif également. Le Real Madrid va donc s’en méfier, surtout que ce qu’il se passera sur le terrain pourrait très bien avoir son importance dans l’avenir du champion du monde 2018.

Le Parisien se penche ainsi ce vendredi sur les relations entre le Real Madrid et le PSG. Officiellement, le club espagnol a toute liberté pour contacter Kylian Mbappé et discuter de son éventuel futur contrat à partir du 1er janvier 2022. Il doit avant cela en prévenir son club actuel, le PSG, mais c’est simplement à titre informatif. Toutefois, il y a de grandes chances que ce soit silence radio entre les deux clubs au moins jusqu’à la fin du match retour, le 9 mars. Pour le quotidien francilien, voir le Real Madrid éliminer le PSG serait un indicateur de plus de la supériorité du club madrilène, et inciterait fortement Mbappé à faire le grand saut l’été prochain.

La double peine pour le Real Madrid

En revanche, si le PSG venait à sortir la Maison Blanche, cela perpétuerait la mauvaise passe des Madrilènes en Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo, où les éliminations prématurées se succèdent. A Madrid, on estime qu’une défaite face à Paris serait tout de même un mauvais signal dans le dossier Mbappé. Cela démonterait que le PSG continue de sortir régulièrement des grands d’Europe, après le Barça et le Bayern Munich notamment, et se rapproche ainsi d’un sacre européen tant désiré. Les joueurs parisiens, si prompts à chambrer Kylian Mbappé avec le maillot « Mbappé 2050 » offert à son anniversaire, savent ce qu’ils leur restent à faire s’ils veulent garder l’attaquant français au Paris SG la saison prochaine.