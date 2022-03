Kylian Mbappé, le Real craint une terrible trahison

Dans : PSG.

La détermination du PSG à faire prolonger Kylian Mbappé commence à faire peur en Espagne, où on voit bien le Qatar parvenir à ses fins pour au moins un an.

Le PSG est en train de faire un énorme forcing pour conserver Kylian Mbappé. Leonardo l’a annoncé ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe, tant qu’il y aura de l’espoir et que l’attaquant français n’aura pas signé ailleurs, les dirigeants parisiens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l’inciter à rester. Cela passe par des garanties sportives et financières, un statut de leader incontesté et pourquoi pas l’arrivée de Zinedine Zidane. Des arguments qui pèsent et sont capables d’inverser la tendance. Même aux yeux de la presse espagnole, la menace est bien là. Voir Kylian Mbappé prolonger au PSG était impensable au mois de janvier, mais ne l’est plus totalement pour Santi Gimenez, journaliste de la Cadena SER.

La Coupe du monde au Qatar décisive pour Mbappé

« Je suis convaincu que Kylian Mbappé va aller au Real Madrid, mais ce sera retardé d’un an, pour 2023. A cause de la Coupe du monde au Qatar, tout va être retardé. La pression monte pour le faire rester au PSG encore un an », a avoué le journaliste de l’émission El Larguero, qui a lancé un débat qui enflamme le Real Madrid. Un tel revirement de situation serait très mal vécu en Espagne, où la confiance en Mbappé pourrait plonger d’un coup. Florentino Pérez affiche sa confiance, et a déjà menacé qu'il ne laisserait pas passer l'affront de voir un joueur, quel qu'il soit, refuser le Real Madrid une nouvelle fois. Au point de ne plus vouloir jamais recruter Mbappé, histoire de prouver que l'institution est au-dessus de tout ?

Zéro nervosité au Real Madrid

Un scénario que n’envisage pas une seconde Antonio Romero, journaliste pour AS, et pour qui tout est sous contrôle à la Maison Blanche. « Non, cela n’arrivera pas, les joueurs en fin de contrat ne prolongent pas quelques semaines avant de pouvoir partir. Au Real Madrid, ils entendent tous ces bruits, mais ils restent très calmes. Si on avait vu un peu de nervosité ou d’énervement à Madrid, on aurait pu y penser, mais ce n’est pas du tout le cas. Ce serait incroyable que Mbappé ne vienne pas à Madrid cet été », a livré Antonio Romero, qui rejoint une écrasante majorité de l’opinion populaire en Espagne, persuadé que Kylian Mbappé va bien tenir sa promesse de signer à la Casa Blanca à l’intersaison.

En attendant, même s’il sera absent des débats à Nice pour cause de suspension, le numéro 7 du PSG sera au stade Santiago Bernabeu la semaine prochaine pour le match de la Ligue des Champions, et le Real Madrid estime pouvoir mettre un terme à tout suspens. Si ce Real pas forcément impressionnant, parvient à éliminer le Paris SG de la Ligue des Champions, alors Mbappé devra se rendre à l’évidence que la quête d’une couronne européenne avec son club actuel est illusoire.