Kylian Mbappé, le Qatar ouvre brutalement la porte à Madrid !

Dans : PSG.

Flamboyant malgré les sifflets du Parc des Princes, Kylian Mbappé n'a toujours rien annoncé concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Mais ces dernières heures, la position inflexible du PSG aurait évolué et le Real Madrid y croit.

Kylian Mbappé n’est pas rancunier, et si une large partie des supporters parisiens l’a sifflé lors de la présentation de l’équipe alignée par Mauricio Pochettino samedi soir, l’attaquant français est venu saluer chaleureusement les deux virages du Parc des Princes après la victoire face à Strasbourg. Au cœur de toutes les supputations, le champion du monde arborait un large sourire et ne semblait pas réellement faire ses adieux aux fans parisiens. Car le calendrier est là, le PSG ne jouera pas dans son stade avant la fin du mercato, et si Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain cet été, il n’aura plus l’occasion d’évoluer au Parc.

Ces dernières semaines, la tendance était claire, et Nasser Al-Khelaifi l’a répété mercredi lors de la présentation de Lionel Messi, Kylian Mbappé sera un joueur du PSG cette saison. Et cela même si l’ancien monégasque n’a toujours pas prolongé son contrat à l’entame de sa dernière année d’engagement avec Paris. Face à l’intransigeance du dirigeant qatari, Mbappé reste silencieux, tandis que le Real Madrid se met lui en ordre de bataille afin de pouvoir dégainer une offre si les portes s’ouvrent d’ici le 31 août. Et justement, c’est le scénario espéré par Florentino Perez qui semble pouvoir se mettre en place si l’on en croit le journaliste qui avait révélé le fiasco des négociations entre Lionel Messi et le Barça.

🇫🇷⚽️ FOOTBALL I Kylian #Mbappé a été sifflé et hué lors de l’annonce de la composition du #PSG face à #Strasbourg au Parc des Princes.



(Twitter) #PSGRCSA



pic.twitter.com/smTvV0SRPn — Conflits France (@ConflitsFrance) August 14, 2021

Ce dimanche, Rudy Galetti l’annonce, le Real Madrid a réussi à convaincre le Qatar de venir à la table des négociations pour envisager la vente de Kylian Mbappé plutôt que de le voir partir libre dans un an. « Le Real Madrid offre 150 millions d’euros au PSG, Mbappé aura un salaire de 30 millions d’euros par an à Madrid, et c’est Florentino Perez en personne qui négociera avec Nasser Al-Khelaifi (…) Le club français est de plus en plus enclin à accepter de vendre Mbappé plutôt que de le voir partir pour 0 euro », affirme le journaliste italien, qui est persuadé que l'annonce sera rapide.

En Espagne, on est également persuadé que Kylian Mbappé va désormais sortir de son silence, et plusieurs médias proches du Real Madrid précisent que ce sera ce lundi que l'attaquant français du Paris Saint-Germain fera sa grande annonce, à savoir qu'il ne prolongera pas avec le PSG et souhaite rejoindre Karim Benzema chez les Merengue dès cette saison. Mbappé serait prêt à rester en Ligue 1, mais il précisera qu'il refuse de prolonger avec le vice-champion de France. Les prochaines 24 heures pourraient donc être décisives dans ce bouillant dossier.