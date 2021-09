Kylian Mbappé, la colère gronde au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a essuyé des sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes, samedi contre Clermont, même si ensuite l'attaquant français a été longuement acclamé. Rêvant de prolonger Mbappé, le PSG grogne.

Le mercato est désormais terminé depuis plus de dix jours, mais du côté du Paris Saint-Germain certains supporters n’ont toujours pas pardonné à Kylian Mbappé…de ne pas avoir prolongé avec le PSG. Même si on ne sait pas si l’attaquant français a définitivement décidé de signer au Real Madrid la saison prochaine, son intention semble claire de vouloir rejoindre Karim Benzema en Liga. Et cela suffit à valoir au champion du monde des sifflets du Parc des Princes. Contre Clermont, c’est au moment de l’annonce de la composition du onze de départ que le nom de Mbappé a été légèrement sifflé alors même que les joueurs n’étaient pas sur la pelouse. Mais ensuite, l’ancien Monégasque a encore une fois fait parler sa classe et le Parc a largement salué la performance de Kylian Mbappé, lequel a même été acclamé quand il a cédé sa place à Mauro Icardi (79e).

Après la grosse victoire du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a évidemment été interrogé sur ces sifflets entendus au Parc des Princes. Et l’entraîneur du PSG a d’abord fait remarquer qu’il n’avait pas eu l’occasion d’entendre ces sifflets, avant d’insister sur le fait que Kylian Mbappé ne méritait pas du tout cette attitude négative d’une minorité de supporters. Autrement dit, pour le coach argent, il est clairement temps que cette situation cesse. « D’abord, je n’ai pas entendu ces sifflets. Si c’est arrivé, je n’ai rien vu, rien entendu. La seule chose que j’ai entendue, c’est une grande ovation à son égard quand il a tiré un corner, avec l’affection de tout le public. Kylian est un grand professionnel, un immense joueur et un bon garçon sur le plan humain. Il a de l’amour pour ce club, il l’a montré toutes ces années et il continue à le faire. Il essaie de s’améliorer chaque jour et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Il montre un grand respect pour ce club, au quotidien, et il faut savoir apprécier cela », a lancé Mauricio Pochettino, qui a constaté que Kylian Mbappé avait tout fait pour être de retour rapidement avec le Paris Saint-Germain malgré ses soucis au mollet avec l’équipe de France.

Kylian Mbappé prolongé, le PSG y croit toujours

Bien évidemment, en Espagne, on souligne avec insistance les sifflets entendus samedi soir à Paris, et on zappe les plus larges applaudissements à l’encontre de Kylian Mbappé, c’est évidemment de bonne guerre. Cela n’empêche pas l’attaquant français du PSG de rester encore et toujours silencieux, ce qui forcément contribue à la situation actuelle. Mais, le Paris Saint-Germain a prévu dans son plan pour essayer de prolonger le contrat de Mbappé que ce dernier soit accueilli à sa juste valeur au Parc des Princes, et pour cela il faut que la tendance s'inverse durablement et que les sifflets disparaissent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais avec le début de la Ligue des champions tout pourrait changer et du côté de Nasser Al-Khelaifi on compte sur cela, le président qatari du PSG n'appréciant pas cette agitation venue des tribunes.