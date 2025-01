Kylian Mbappé fait un cadeau gigantesque au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG ne compte pas s’arrêter là et envisage de recruter Rodrygo l’été prochain. Dans ce dossier, Kylian Mbappé pourrait indirectement aider son ancien club.

En très grande forme avec le Real Madrid depuis plusieurs semaines, Rodrygo est un joueur dont la situation va mettre en éveil les plus grands clubs européens l’été prochain. Et pour cause, l’international brésilien n’a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait alors que son statut est souvent remis en cause dans la capitale espagnole, où la concurrence est féroce en attaque depuis la signature de Kylian Mbappé. La saison dernière, Carlo Ancelotti a construit son équipe autour du trio composé de Bellingham, Rodrygo et Vinicius.

Le PSG plus que jamais intéressé par Rodrygo

Mais la signature du Français a chamboulé les équilibres et a tout remis en cause, d’autant que le Bondynois commence à cartonner chez les Merengue. Selon le site El Futbolero, cela pourrait donner des envies d’ailleurs à Rodrygo car l’international brésilien sait qu’à terme, il n’y aura pas de la place pour quatre sur le front de l’attaque madrilène. Le média révèle que c’est justement sur ce point que le Paris Saint-Germain souhaite monter son argumentaire afin de convaincre Rodrygo de rejoindre la capitale française.

L’idée du PSG est claire, faire comprendre à l’international brésilien qu’il sera un joueur clé de l’effectif de Luis Enrique et qu’il bénéficiera d’un statut nettement plus flatteur que dans la capitale espagnole, où il est souvent une variable d’ajustement. Après avoir fait venir Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG rêve d’un deuxième coup d’éclat en attaque avec Rodrygo afin d’associer les deux hommes à Dembélé, Doué ou Barcola en fonction des états de forme. Reste que pour s’attacher les services d’un tel joueur, le champion de France en titre devra mettre la main au portefeuille puisque Rodrygo est estimé à environ 100 millions d’euros par le Real Madrid… qui aimerait surtout garder le joueur au moins une saison de plus. Le natif d’Osasco a encore quelques semaines pour trancher la question de son avenir alors que son contrat au Real court jusqu’en juin 2028.