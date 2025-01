Rodrygo au PSG, Madrid accepte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG sera de nouveau attentif pour renforcer son attaque l’été prochain. Les noms de Rodrygo et de Jhon Duran ont été cités et les deux hommes n’ont pas fini d’être associés.

Priorité du Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia s’est engagé il y a quelques jours en faveur du club de la capitale pour 70 millions d’euros. Une recrue qui fait le bonheur de Luis Enrique et qui devrait être la seule dans le secteur offensif cet hiver. Pour accueillir de nouveaux attaquants, l’entraîneur du PSG va maintenant devoir attendre six mois. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dont récemment ceux de Jhon Duran (Aston Villa) et de Rodrygo (Real Madrid). Et contre toute attente, l’avenir des deux joueurs pourrait être lié dans les semaines à venir. Foot Mercato révèle en effet que le Real Madrid a manifesté son intérêt auprès d’Aston Villa dans le but de recruter Jhon Duran l’été prochain.

Jhon Duran au Real, Rodrygo vers le PSG ?

Le dossier est complexe car la concurrence est colossale mais le club merengue se verrait bien associer l’attaquant des Villans à Kylian Mbappé ou encore à Vinicius la saison prochaine. Pour boucler ce dossier, Florentino Pérez devra payer les 100 millions d’euros réclamés par Aston Villa. Une potentielle arrivée qui pourrait bien pousser vers la sortie un certain Rodrygo… et ainsi fait le bonheur du PSG. Car sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé l’intérêt du club parisien pour la star brésilienne du Real.

100 ME pour un coup de génie, le PSG se lance https://t.co/LEuWfZIImb — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

« Le PSG se positionnera sur Rodrygo si une ouverture se présente l’été prochain. L’attaquant brésilien est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à juin 2028 » a publié sur les réseaux sociaux le journaliste, confirmant à cette occasion les informations de la presse espagnole. L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrygo est bien réel et les dernières performances du natif d’Osasco ne vont certainement pas inverser la tendance puisqu’il reste sur trois buts et quatre passes décisives sur les quatre derniers matchs de Liga.

Il faudra en revanche que le Qatar signe un très gros chèque pour recruter Rodrygo. Car si le Real venait à payer 100 millions d’euros pour Jhon Duran, on peut légitimement penser que le club merengue exigera au moins la même somme pour vendre Rodrygo. Le PSG et les autres courtisans de l’international auriverde (31 sélections) sont prévenus.