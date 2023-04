Kylian Mbappé au bout du rouleau, le PSG est coupable !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Muet depuis trois matchs de suite en Ligue 1, Kylian Mbappé apparait de plus en plus fatigué physiquement et mentalement au PSG.

La parenthèse enchantée de l’Equipe de France, dont il est le nouveau capitaine, n’a pas changé la donne pour Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Muet contre Rennes et l’OL en Ligue 1, l’international tricolore était très attendu face à Nice, samedi soir à l’Allianz Arena. Malgré la victoire de son équipe, l’ex-attaquant de l’AS Monaco a encore été très discret. Joueur du PSG le moins bien noté par le journal L’Equipe, Kylian Mbappé n’est pas dans une bonne dynamique.

Sa fatigue physique apparait de plus en plus évidente, au même titre que sa lassitude mentale. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe évoque le cas Mbappé et pour le quotidien national, l’état-major du Paris Saint-Germain est en partie responsable de cette situation. Luis Campos en premier lieu, le coordinateur sportif portugais du club n’ayant pas trouvé de doublure au natif de Paris dans le secteur offensif durant les deux dernières périodes de mercato.

Mbappé n'a pas de réelle doublure au PSG

« Revenu à l'entraînement trois jours après la finale de la Coupe du monde, il accuse un déficit de fraîcheur flagrant. La conséquence, aussi, du mercato raté dans son secteur : le club ne lui a pas trouvé de doublure à la hauteur et, alors que l'intégration d'Hugo Ekitike est pour le moment un échec » soulignent José Barroso et Damien Degorre. Au-delà d’un corps épuisé par les 46 matchs disputés depuis août 2022 avec le PSG et l’Equipe de France, le nouveau capitaine des Bleus est usé mentalement. Un constat implacable dans la ville lumière.

« La fatigue n'est pas seulement athlétique. En ce printemps, il paie aussi psychologiquement les effets d'une saison à rallonge, où son statut l'a engagé sur de nombreux fronts, bien au-delà de son rôle de cadre et de buteur (prolongation de contrat, réorganisation du PSG, droits à l'image, Coupe du monde, affaire Le Graët, capitanat des Bleus...). Dernier épisode avec son message tracé au scalpel, jeudi, à propos du clip pour la campagne de réabonnement et la polémique qui a suivi » souligne L’Equipe.

Le PSG aura besoin d'un Mbappé au top pour assurer le titre

A force de s’investir plus qu’un joueur lambda, d’être en première ligne sur tous les dossiers et d’assumer son statut de leader avec le PSG et avec l’Equipe de France, le Bondynois d’origine en subi aujourd’hui les conséquences. Il faudra pourtant à Christophe Galtier et à Paris un Mbappé en pleine forme pour assurer le titre de champion de France durant ce sprint final. Car à huit matchs de la fin, le PSG ne compte que six points d’avance sur Lens et neuf points d’avance sur Marseille.