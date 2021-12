Kylian Mbappé arrive, le Real chambre le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ de Kylian Mbappé en fin de saison sera difficile à éviter pour le PSG. Le Real Madrid fanfaronne déjà de récupérer la star française.

Les supporters du PSG, qui ne sont pas spécialement gâtés offensivement malgré les stars de leur effectif, ont aussi pour mission de profiter de Kylian Mbappé tant qu’il porte les couleurs parisiennes. Son départ en fin de saison ne fait plus guère de doute, même si aucune communication officielle n’aura lieu en ce sens. Si au PSG, on ne se fait plus beaucoup d’illusions, l’idée est tout de même d’entretenir le contact et de continuer à tout faire pour prolonger son contrat, au niveau sportif comme financier. Mais le choix semble fait pour l’attaquant français, qui se projette déjà sur une suite de sa carrière à Madrid. A un mois du 1er janvier 2022, date qui lui permettra de négocier à visage découvert avec le Real d’un point de vue réglementaire, le dernier suspens a volé en éclat affirme AS ce vendredi.

Les langues se délient au Real Madrid

🌝 ¡Buenas noches!



🗞️ Aquí está la #PortadAS del 3 de diciembre



👑 Plan Real pic.twitter.com/rrNIF7wVF0 — Diario AS (@diarioas) December 2, 2021

Le journal espagnol annonce que les larges sourires s’affichent du côté du Real Madrid, et notamment de son président Florentino Pérez. Les dirigeants de la Maison Blanche sont aux anges, et des fuites dans les hautes sphères ont ainsi été divulguées dans le journal espagnol. Des références à la volonté de Mbappé de signer à tout prix au Real, et aussi à l’attitude du PSG qui a tenu à s’accrocher à lui jusqu’au bout, quitte à perdre gros sur le plan financier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Kylian a une tête bien remplie, et c’est pour cela qu’il voulu forcer son départ l’été dernier, afin de laisser de l’argent dans les caisses du PSG. Le garçon s’est comporté royalement, il ne pouvait pas faire plus, après s’il n’est pas venu, c’est à cause d’eux », glisse ainsi un membre du Real Madrid, qui met aussi en avant le changement de statut que Kylian Mbappé va connaitre en arrivant à Santiago Bernabeu.

Mbappé dans l'ombre de Neymar et Messi au PSG

« Ici, il ne sera pas le troisième joueur sur l’affiche, comme cela peut arriver au PSG avec Messi et Neymar. Ici, il sera le centre d’un projet ambitieux, avec lequel il espère séduire le monde entier », livre le club madrilène, qui met déjà les petits plats dans le grands. Selon AS, toutes les campagnes en vue de la saison prochaine comprennent déjà la possibilité d’intégrer la star française. Sur le plan marketing ou commercial, le Real Madrid mise énormément sur cette arrivée pour redorer son blason et être de nouveau le centre d’attention de la planète football. Même si Kylian Mbappé n’a pas encore signé, c’est en tout cas comme si c’était fait du côté du Real Madrid.