Kylian Mbappé à Madrid, une femme brise le silence

Par Corentin Facy

S’il n’a pas animé le mercato hivernal, Kylian Mbappé risque d’être l’une des attractions du marché des transferts l’été prochain. Et qui dit Mbappé dit évidemment Real Madrid.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, l’international français a la possibilité de prolonger son bail au PSG jusqu’en juin 2025 en activant une clause. Mais pour l’heure, rien ne dit qu’il le fera. Au contraire, il n’est pas impossible que Kylian Mbappé demande à quitter Paris cet été, à un an de la fin de son contrat. Si tel est le cas, alors nul doute que le Real Madrid sera de nouveau à l’affût pour accueillir le meilleur buteur de la Coupe du monde. Par le biais de Catalina Minarro, membre du conseil d'administration, le Real Madrid a officiellement évoqué le cas Mbappé, chose suffisamment rare pour être soulignée. Et le club merengue a laissé toutes les portes ouvertes au sujet de l’avenir de l’international tricolore à Madrid ou ailleurs.

Une proche de Florentino Pérez évoque le cas Mbappé

« Avec Florentino, je n’écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s’ajuste avec les critères du club, il viendra. Et si ce n’est pas le cas, il ne viendra pas, et d’autres viendront. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Florentino Pérez fera toujours ce qui est le mieux pour le club » a lancé Catalina Minarro, une proche du président du Real Madrid au cours d’un évènement public. Des propos qui enflamment ce mercredi l’ensemble de la presse espagnole, dont les journalistes sont toujours à l’affût dès lors qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si le Real Madrid formalisera son intérêt pour l’attaquant du PSG avec une offre l’été prochain et à quel niveau sera cette proposition, sachant qu'en 2021 Perez avait reçu une fin de non-recevoir suite à une offre proche de 200 millions d'euros transmise à Nasser Al-Khelaifi, mais balayée par le président qatari du Paris Saint-Germain.

Rien ne dit pour l’heure que le club merengue fera de Kylian Mbappé sa priorité car pour rappel, Jude Bellingham est également dans les petits papiers du champion d’Espagne en titre. Quant au numéro 7 du PSG, le Real Madrid pourrait également avoir l’envie d’attendre juin 2024 afin de le recruter pour zéro euro, lorsqu’il sera libre de tout contrat. Un scénario déjà tenté l'an dernier par les dirigeants madrilènes, mais qui a tourné au fiasco total, puisque Mbappé a finalement choisi de prolonger avec Paris. Une décision qui avait surpris tout le monde, et mis en colère Florentino Perez ainsi que les supporters madrilènes.