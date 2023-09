Kvaratskhelia, la nouvelle cible à prix d'or du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a renforcé son secteur offensif avec les signatures de Kolo Muani, Dembélé ou encore Ramos et Barcola. L’été prochain, le Qatar entend poursuivre dans cette direction et a déjà ciblé Khvicha Kvaratskhelia.

Le mercato estival a permis au Paris Saint-Germain de rebâtir sa ligne d’attaque dans son intégralité ou presque, à l’exception de Kylian Mbappé. Lionel Messi et Neymar ont fait leurs valises et dans le sens des arrivées, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont rejoint la capitale française. L’été prochain, ce rajeunissement de l’effectif avec les meilleurs talents européens pourrait bien se poursuivre, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé, lequel est rappelons-le en fin de contrat en juin 2024.

A en croire les informations du site Fichajes.net, un homme est d’ores et déjà dans les radars de Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi. Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une saison exceptionnelle avec Naples en 2022-2023 avec 14 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Du haut de ses 21 ans, l’ailier gauche géorgien s’impose comme l’un des plus grands talents d’Europe à ce poste. Son profil fait l’unanimité au sein de l’état-major du PSG, qui pourrait faire du Napolitain une priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Reste que Naples n’est pas un client facile en négociations et Luis Campos le sait, lui qui a tenté de déloger Victor Osimhen du champion d’Italie en titre cet été… en vain.

Naples ne discutera pas en-dessous de 170 ME pour Kvaratskhelia

Après avoir réclamé près de 200 millions d’euros pour l’avant-centre nigérian, Naples pourrait exiger une somme avoisinant les 170 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia. Autant dire qu’à ce prix, le Paris Saint-Germain y réfléchira à deux fois mais au vu des investissements consentis cet été, avec plus de 300 millions d’euros injectés dans le mercato, rien ne semble impossible avec le Qatar. Nul doute en tout cas que cette piste séduira les supporters parisiens, déjà emballés par le mercato offensif du club cet été et qui ne demandent qu’une seule chose, que cette politique de recrutement basé sur les meilleurs jeunes d’Europe se poursuive.