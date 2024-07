Kvaratskhelia dérouté du PSG, la Géorgie s'en mêle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait accélérer le mouvement dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Luis Enrique espère pouvoir boucler l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia.

A Paris, les recrues peinent à arriver. La faute à l'Euro 2024 et la Copa America mais aussi le flou autour des droits tv. Tout devrait néanmoins s'accélérer prochainement. Surtout que les premières équipes éliminées de l'Euro 2024 vont faire l'affaire du PSG. Surtout dans le dossier menant à Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier de Naples est considéré comme l'une des grandes priorités du mercato francilien cet été. Le Géorgien sort en plus d'un très bel Euro avec son pays. Cependant, Aurelio De Laurentiis ne veut pas le vendre. Et si tel était le cas, il le ferait au prix le plus élevé. Le président de Naples aura du mal à avoir gain de cause, le joueur restant très motivé à l'idée de relever le challenge du PSG. Pourtant, un illustre joueur géorgien l'aurait plutôt vu dans un autre club... le Real Madrid !

Kvaratskhelia, la Géorgie voit grand

Lors de quelques mots échangés avec WinWin Sports, Kakha Kaladze a en effet milité pour une arrivée de son jeune compatriote chez les Merengue : « J'aimerais voir Kvara au Real Madrid. Il peut jouer dans une équipe comme celle-là, Ancelotti est l'un des meilleurs entraîneurs. Il l'a démontré. Il est un bon ami des gars. Utiliser les compétences des joueurs de la bonne manière, en les plaçant aux bonnes positions, avec les bonnes tactiques ». Peu de chances néanmoins que Kvaratskhelia signe au Real Madrid cet été. Les Merengue ont déjà vu débarquer cet été Endrick mais surtout Kylian Mbappé. Pour le moment, une seule option crédible est là pour le Napolitain, à savoir le PSG. Mais qui sait, dans un avenir plus ou moins proche, peut-être que le Real Madrid reviendra fort pour essayer d'enrôler le natif de Tbilissi.