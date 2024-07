Signer au PSG l'obsède, Kvaratskhelia entre en guerre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais en vacances, puisque la Géorgie a été éliminée par l'Espagne lors de l'Euro 2024, Khvicha Kvaratskhelia a bien l'intention de reprendre la saison prochaine au Paris Saint-Germain.

Les supporters du PSG suivaient depuis le début de l'Euro les performances de Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien, sachant que ce dernier était la cible numéro 1 de Luis Enrique et Luis Campos. Et c'est peu dire que le joueur de Naples a convaincu tout le monde, tout comme son coéquipier Georges Mikautadze. Cependant, pour en revenir à Khvicha Kvaratskhelia, dans ce dossier, rien ne sera simple pour Paris, puisqu'Aurélio de Laurentiis n'a pas du tout l'intention de laisser partir l'attaquant, sachant que le nouvel entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a demandé à garder son joueur. Cette semaine, le club italien avait envoyé une délégation en Allemagne pour discuter avec l'entourage proche de l'attaquant, mais ce dimanche, c'est le propriétaire de Naples en personne qui a fait le voyage afin de parler rapidement et directement avec Kvaratskhelia. Car De Laurentiis l'a compris, ce dernier ne veut pas prolonger, mais partir.

Bras de fer engagé. On attend le dénouement. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 30, 2024

Le président de Naples a beau avoir plusieurs fois menacé l'attaquant de 23 ans de le conserver coûte que coûte, tout en laissant entendre qu'il pourrait accepter une offre supérieure à 100 millions d'euros pour le laisser partir au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia est lui déterminé à signer chez les champions de France. Et la star géorgienne l'a aussi fait savoir à son patron. Selon Abdellah Boulma, journaliste souvent bien informé concernant le PSG, c'est désormais une véritable guerre qui a éclaté entre Khvicha Kvaratskhelia et Aurelio de Laurentiis. « Le bras de fer est engagé. On attend le dénouement », prévient notre confrère, qui ne sait pas si l'histoire va bien se terminer pour les champions de France, même si ces dernières saisons Naples et le PSG ont fréquemment fait des affaires (Ruiz, Cavani...), alors qu'au début des négociations De Laurentiis s'était également fâché très fort. Au pied du Vésuve, un bon chèque a souvent calmé les velléités du président napolitain, qui confirme qu'il aurait fait un bon acteur, lui le puissant producteur de cinéma. Il faut à présent savoir si Nasser Al-Khelaifi poussera le curseur au-dessus des 100 millions d'euros pour un joueur qui a prouvé lors de cet Euro qu'il avait un talent dingue. Si c'est le cas, alors il n'y a aucun doute, Khvicha Kvaratskhelia jouera bien au PSG et en Ligue 1 la saison prochaine.