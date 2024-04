Kvaratskhelia au PSG pour 80 ME, c'est non ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Confronté au départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir recruter dans le secteur offensif lors du prochain mercato. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia a été associé au club de la capitale ces dernières semaines.

Auteur d’une saison d’anthologie en 2022-2023 avec 14 buts et 17 passes décisives sous les couleurs de Naples, Khvicha Kvaratskhelia connait un exercice 2023-2024 plus contrasté. A l’image de son équipe, l’international géorgien est moins performant, mais il paie surtout les difficultés collectives du Napoli car ses statistiques restent correctes avec 10 buts et 6 passes décisives. Son profil de joueur de couloir très rapide, percutant et décisif, plait à de nombreux clubs européens. L’été dernier, les plus grands clubs étaient à fond sur Khvicha Kvaratskhelia, ce qui est moins le cas désormais après cette deuxième saison moins brillante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain afin de récupérer la pépite de Naples à moindre coût. Selon les informations d’Il Mattino, l’intérêt du club parisien pour le numéro 77 du Napoli est réel, mais cela a peu de chances d’aboutir sur un transfert lors du mercato estival. Le média italien croit savoir que le PSG était prêt à offrir 80 millions d’euros à Naples pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia, mais le Géorgien ne fait pas de la France sa destination privilégiée.

Kvaratskhelia rêve du Real Madrid, pas du PSG

Defensa Central croit savoir qu’un club fait rêver la star de la Série A, il s’agit… du Real Madrid. « Kvara » attend avec impatience un appel de Florentino Pérez et s’imagine déjà avec le maillot blanc sur les épaules, à enfiler les buts du côté de Santiago Bernabeu. Problème, le Real Madrid, qui s’est un temps intéressé à Khvicha Kvaratskhelia, ne fait plus du joueur de Naples une priorité. Il faut dire que dans le secteur offensif, Carlo Ancelotti est déjà bien armé avec Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Joselu, Brahim Diaz, Arda Güler et bientôt Endrick et Kylian Mbappé. Face à ce refus, l’attaquant supersonique de Naples sera-t-il enclin à revoir sa position et à envisager une signature au PSG ? Réponse lors du mercato estival.