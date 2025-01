Kolo Muani, trois destinations mais une condition

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Fait pour le championnat allemand et anglais, Randal Kolo-Muani est dragué en Italie. Le PSG est ouvert à tout, mais avec un seul impératif.

Totalement barré par son entraineur au Paris Saint-Germain, Randal Kolo-Muani doit se trouver un nouveau point de chute. L’international français a des courtisans, mais le prix de son transfert (au moins 60 millions d’euros) et son salaire (12 ME par an) ont de quoi faire peur pour un joueur qui ne joue quasiment pas ces derniers mois, et ne marque donc pas. Néanmoins, il est l’heure de faire des efforts pour tout le monde et de se trouver un nouveau point de chute pour relancer la carrière du vice-champion du monde 2022. C’est le souhait de l’ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau, qui estime que Randal Kolo-Muani a tout pour réussir en Allemagne ou en Angleterre, et montrer au PSG qu’il s’est trompé avec lui.

Pas de prêt sans option d'achat

« L’équation est simple : un mec qui marque des buts en sélection mais ne joue pas en club, mieux vaut qu’il parte. Et ce peut-être même s’il doit faire des efforts financiers car dès qu’il se remettra à jouer, il va enchaîner et retrouver sa confiance. Il a fait ses preuves en Allemagne ! De ce que je vois de lui en équipe de France, c’est un attaquant qui prend la profondeur, qui se bat, a de la présence dans les duels aériens… donc l’Allemagne, un championnat fait pour les attaquants, et l’Angleterre pourraient lui correspondre », a livré l’ancien buteur du PSG dans les colonnes du Parisien. Ce dernier ne comprendrait pas qu’aucun accord ne soit trouvé pour son départ de Paris dès le mois de janvier, alors que de nombreux clubs européens, comme Tottenham, sont à la recherche d’un buteur de haut niveau en ce mois de janvier.

Le volet financier sera capital, et le PSG est aussi déterminé à faire un effort. Mais à une condition précise. Un prêt est envisageable, mais seulement si une option d'achat est lié à ce prêt. Les choses sont claires pour tout le monde, alors que l'Italie, par le biais de la Juventus et du Milan AC, est revenus à la charge dans ce dossier.