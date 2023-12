Kolo Muani ne se trouve pas si nul au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 90 millions d’euros en provenance de Francfort l’été dernier, Randal Kolo Muani ne répond pas encore aux attentes des supporters au PSG. Mais l’international français se veut confiant et optimiste.

Malgré un statut d’international français recruté à prix d’or, Randal Kolo Muani n’est pas encore à la hauteur des attentes au Paris Saint-Germain. Que ce soit dans le camp des dirigeants ou dans celui des supporters, on est globalement déçu de la première partie de saison effectuée par l’ancien attaquant de Francfort dans la capitale française. Sur le plan des statistiques, « RKM » a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives sous les couleurs parisiennes, un bilan nettement insuffisant au vu de l’investissement du PSG pour le recruter.

Kolo Muani à moitié satisfait de sa première demi-saison au PSG

Aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’attaquant des Bleus a peiné à s’imposer à tel point qu’il a terminé la saison dans un rôle de remplaçant aux yeux de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain attend beaucoup mieux de lui et Randal Kolo Muani le sait. Néanmoins, l’international tricolore estime qu’il n’a pas tout raté dans cette première partie de saison, estimant dans une interview accordée au magazine anglais Gaffer qu’il se « débrouillait bien ». Il en faudra néanmoins beaucoup plus pour convaincre les observateurs du club parisien.

Kolo Muani met sa carrière en danger au PSG https://t.co/Nd3QYuNPsb — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2023

« C’est formidable de jouer avec eux en Equipe de France et dans le même club. Mais maintenant, c’est à nous d’améliorer et de perfectionner notre alchimie, sur et en dehors du terrain. Nous avons déjà une très bonne entente en tant que personnes et en tant que joueurs, mais il est maintenant temps de la montrer sur le terrain. Je suis au PSG maintenant, je me débrouille bien, je suis heureux ici. J’essaie de tout gagner ici, de marquer beaucoup de buts et de rendre les supporters très fiers » a analysé Randal Kolo Muani, qui espère notamment développer sa complémentarité avec Ousmane Dembélé et avec Kylian Mbappé lors de la seconde partie de saison. C’est en nouant une belle relation technique avec deux titulaires indiscutables de l’attaque du PSG que Randal Kolo Muani pourra s’imposer comme un élément fort de l’équipe de Luis Enrique.