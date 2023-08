Kolo Muani ‍: Francfort attend une offre sérieuse du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le Paris Saint-Germain a officiellement lancé son offensive pour recruter Randal Kolo Muani, pour le moment, l'Eintracht Francfort exige une offre bien plus élevée que ce que propose le club de la capitale.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a besoin de renforcer son attaque. Surtout que Kylian Mbappé n'est pas encore assuré de rester au club cet été, bien que l'idée d'une attaque 100% française, composée de Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, fasse rêver la direction parisienne. Reste d'abord à convaincre l'Eintracht Francfort de vendre son attaquant vedette. L'ancien Nantais est d'ores et déjà d'accord pour rejoindre le PSG, il faut maintenant trouver un prix pour satisfaire les exigences du SGE. Car si les médias allemands et français s'accordent pour évoquer une avancée dans le dossier, le journal Bild annonce qu'aucune offre officielle n'a été formulée pour Randal Kolo Muani. De plus, le double vainqueur de l'Europa League ne compte pas vendre le joueur de 24 ans pour moins de 100 millions d'euros.

Kolu Muani à Paris Francfort exige 100 millions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt)

Bild explique bien que Francfort est d'accord pour vendre Kolo Muani mais seulement contre une somme de 100 millions d'euros. Un prix largement supérieur à celui avancé par l'Équipe de 60 millions, plus 10 de bonus. Grâce à la vente de Neymar pour 90 millions d'euros en Arabie saoudite, le PSG peut investir sur le marché des transferts. Il faudra toutefois attendre pour savoir si Paris accepte de lâcher une telle somme pour s'offrir les services d'un joueur qui n'a qu'une seule saison au plus haut niveau. Le Français ne devrait d'ailleurs pas être présent pour le premier match de la saison en Bundesliga contre Darmstadt. Le PSG mise clairement sur Kolo Muani pour améliorer son secteur offensif, l'Eintracht Francfort compte bien en profiter pour remplir ses caisses.