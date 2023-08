Kolo Muani et Francfort c'est fini, il exige de partir au PSG

Tandis que Francfort a refusé toutes les offres du PSG, avec ou sans Hugo Ekitike, pour Randal Kolo Muani, l'attaquant français restait silencieux. Mais c'est fini, car il a décidé de sortir de son mutisme pour demander son bon de sortie.

Plutôt du genre discret, Randal Kolo Muani n’a pas traîné les pieds depuis la reprise de la Bundesliga, jouant à fond pour son club, alors qu’on lui promettait un avenir parisien. Toutefois les semaines sont passées, et on est désormais dans les ultimes jours de la période des transferts, sans que l’attaquant recruté librement à Nantes en 2022 n’ait signé au PSG. Ce mardi, le dossier s’est agité, Luis Campos ayant transmis une offre d’abord purement financière, puis en ajoutant Hugo Ekitike, mais les deux ont été refusées immédiatement par l’Eintracht Francfort. Face à cela, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre le dossier de côté en attendant que l’équipe allemande revienne à la table des négociations. De quoi justifier que Randal Kolo Muani sorte du silence, et c’est officiellement le cas.

➡️ „I owe Eintracht Frankfurt a lot. I've taken the fans to my heart and have always behaved in a highly professional way. I always gave everything for the club until the very end.“

➡️ „However, it's no secret that Paris… pic.twitter.com/gLMsxt9Lxq