Bernardo Silva se renseigne, le PSG s’éloigne

De nouveau cité dans l’actualité du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Malheureusement pour le club de la capitale, le milieu portugais a apparemment un coup de cœur pour une autre formation.

Pep Guardiola a beau tout faire pour le retenir à Manchester City, Bernardo Silva n’écarte toujours pas l’hypothèse d’un départ. Le milieu offensif de 29 ans continue d’alimenter les rumeurs mercato après ses envies d’ailleurs relayées l’été dernier. A ce moment, l’international portugais était fortement annoncé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait fait du Citizen sa priorité, en vain puisque sa cible avait fini par prolonger jusqu’en 2026. Le champion de France en titre pourrait bien revenir à la charge.

Mais si l’on en croit son coéquipier en sélection João Félix, Bernardo Silva se renseigne surtout sur le FC Barcelone. « Si j'étais Deco (le directeur sportif du Barça) pour un jour, je recruterais Bernardo Silva sans hésiter, a confié le Blaugrana à Jijantes. Il faut qu'ils l'amènent. Vous l'avez vu jouer ? Il est encore meilleur en tant que personne. Il est de la génération de João Cancelo. Maintenant les joueurs jouent jusqu'à 35 ou 36 ans. Il me pose des questions sur Barcelone, il a sa belle-sœur ici, il veut savoir comment sont les choses ici, le climat, les questions fiscales... Je lui dis que tout est bien pour qu'il vienne. »

❗️🇵🇹 Reminder: Bernardo Silva has £50m release clause into his Man City contract valid starting from this summer. https://t.co/U2j91jr5C6