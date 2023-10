Kolo Muani clone de Mbappé au PSG, c'est problématique ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré un premier but en Ligue des champions avec le PSG, Randal Kolo Muani peine toujours sur le terrain. Le jeune attaquant français n'a pas encore trouvé sa place dans le onze parisien. Son profil pose vraiment question.

En signant Randal Kolo Muani, le PSG espérait retrouver le facteur X de l'Equipe de France au Qatar. On est loin du compte pour le moment. Si brillant et efficace à Francfort avec 23 buts marqués toutes compétitions confondues la saison dernière, Kolo Muani est emprunté et maladroit au PSG. Il n'a inscrit que 3 petits buts à Paris et surtout il ne pèse pas assez dans le jeu. Pour la place de titulaire en 9, il est sérieusement menacé par le Portugais Gonçalo Ramos, jugé plus convaincant. Kolo Muani va devoir réagir au plus vite.

Kolo Muani-Mbappé, un duo qui se marche sur les pieds

Pourtant, son recrutement avait été pensé en fonction de Kylian Mbappé. En effet, le duo avait montré son efficacité lors de la Coupe du monde 2022. Les dirigeants parisiens voulaient tirer profit de ce duo naissant au PSG. Mais, c'est une grossière erreur pour l'ancien joueur du club Tripy Makonda. Interrogé par Le Parisien sur les difficultés de Kolo Muani, il estime que l'ancien nantais ne peut être qu'un remplaçant de Kylian Mbappé. Son profil ressemble trop à celui de son compatriote alors que Gonçalo Ramos offre d'autres solutions dans le jeu.

Randal Kolo Muani 🆚 Gonçalo Ramos : qui doit être titulaire dans l'attaque du PSG ? 🤔 pic.twitter.com/dNwvZiLqDi — Foot Mercato (@footmercato) October 24, 2023

« Sur le papier, il paraît plus complémentaire de Kylian Mbappé que Randal Kolo Muani. Kolo Muani est dans la puissance et participe énormément au jeu. Ramos est plus réfléchi et cible les espaces où il peut être utile, à l’image du troisième but contre les Italiens. Son déplacement et sa feinte de tir ont permis à Kang-in Lee de marquer. Son jeu sans ballon est super intéressant », a analysé Makonda dans le quotidien francilien. Une mauvaise nouvelle pour Kolo Muani qui devra peut-être attendre un départ de Mbappé cet été pour s'affirmer au PSG.