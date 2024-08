Kingsley Coman au PSG, un club anglais s'y oppose

Dans : PSG.

Devenu indésirable au Bayern Munich, Kingsley Coman suscite l’intérêt du PSG, qui a pris la température pour faire revenir l’international français, mais un énorme concurrent a fait son apparition dans le dossier.

A la recherche d’un ailier percutant lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a essuyé le refus de Nico Williams il y a quelques jours. La piste Jadon Sancho est toujours active, mais rien ne dit qu’un accord sera trouvé avec Manchester United, alors que les négociations sont assez difficiles avec les Red Devils depuis le début de l’été. En parallèle, le PSG a avancé sur la signature de Désiré Doué, mais l’international espoirs français est davantage perçu comme un milieu offensif axial par Luis Enrique.

Dans ce rôle de pur ailier, le Paris Saint-Germain a profité de la situation de Kingsley Coman, devenu indésirable au Bayern Munich, pour prendre des renseignements dans l’optique d’un potentiel retour du « Titi » dans son club formateur. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, un retour de Kingsley Coman « est possible ». Jusqu’au mois de juillet, il n’y avait pourtant aucun contact entre les deux parties mais la semaine passée, les discussions ont débuté entre le PSG et le Bayern Munich. Le champion de France n’a pas encore envoyé de proposition ferme mais a commencé les discussions avec le clan du joueur. Les choses semblaient donc bien engagées, mais un énorme concurrent a fait son apparition au cours des dernières heures dans ce dossier.

Arsenal prêt à griller le PSG pour Coman

Selon les informations de Football Insider, Arsenal pourrait rafler la mise à la surprise générale dans le dossier Kingsley Coman. Et pour cause, le média britannique affirme que les Gunners ont fait une offre ferme au Bayern Munich pour un prêt de l’ancien ailier de la Juventus Turin. Du haut de ses 28 ans, Kingsley Coman serait très intéressé par la perspective de découvrir le championnat anglais dans une équipe qui lutte pour le titre. Certes, son statut serait dans un premier temps celui d’un joker à un poste où Bukayo Saka est installé. Mais l’ancien attaquant du PSG est persuadé de pouvoir jouer un rôle important au sein du club londonien et ainsi relancer sa carrière. Autant dire que si le Paris Saint-Germain voulait mettre la main sur Kingsley Coman, il va maintenant falloir se montrer très convaincant.